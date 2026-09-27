Apple đối mặt án phạt 5,7 tỷ USD

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Diego hôm 25/9 đã yêu cầu Apple bồi thường cho Taction Technology hơn 5,7 tỷ USD sau khi xác định hãng vi phạm các yêu cầu bảo hộ trong hai bằng sáng chế liên quan đến công nghệ xúc giác.

Taction kiện Apple vào năm 2021 tại Tòa án Quận Nam California, Mỹ. Theo đơn kiện, công ty cáo buộc Apple trục lợi từ những đổi mới và thành công của Taction bằng cách bán các thiết bị vi phạm công nghệ rung do hãng phát triển. Apple ban đầu được xử thắng và vụ kiện bị bác vào năm 2023, trước khi Tòa phúc thẩm Liên bang khôi phục vụ án.

Khách mời chụp ảnh chiếc iPhone Duo mới trong một sự kiện của Apple tại Nhà hát Steve Jobs ở Apple Park, Cupertino, California, vào ngày 9 tháng 9 năm 2026. Ảnh: AFP

"Dù cảm ơn bồi thẩm đoàn đã xem xét vụ việc, chúng tôi hoàn toàn không đồng tình với phán quyết hôm nay cũng như khoản bồi thường được đưa ra, bởi những quyết định này hoàn toàn không có cơ sở từ các sự thật của vụ án", Apple nói với CNBC trong một tuyên bố.

"Taptic Engine của Apple về bản chất khác biệt với công nghệ của Taction, điều đã được chính quá trình thử nghiệm các sản phẩm Apple của Taction xác nhận trong phiên tòa. Apple không sử dụng công nghệ của Taction và chúng tôi sẽ kháng cáo", hãng cho biết.

"Chúng tôi vui mừng vì bồi thẩm đoàn đã phán quyết có lợi cho Taction và bảo vệ quyền sáng chế của công ty. Taction đã chờ 5 năm rưỡi để vụ án được đưa ra xét xử, vì vậy đây là kết quả đã được chờ đợi từ lâu", Lance Yang, luật sư chính của Taction và đối tác tại hãng luật Quinn Emanuel, nói với CNBC.

Vụ kiện tập trung vào hai bằng sáng chế của Mỹ mang số 10.659.885 và 10.820.117. Cả hai đều liên quan đến công nghệ bộ chuyển đổi xúc giác dựa trên rung động, giúp người dùng cảm nhận thiết bị phản hồi khi họ thao tác.

Taction cho rằng Taptic Engine của Apple, được tích hợp trong Apple Watch và iPhone, sử dụng các phát minh của công ty mà không có giấy phép hoặc sự cho phép hợp lệ.

Phiên tòa bắt đầu ngày 14/9. Sau khi phần tranh tụng kết thúc, 7 thành viên bồi thẩm đoàn nghị án trong hai ngày. Họ trở lại phòng xử lúc 13h15 theo giờ Thái Bình Dương hôm 25/9 và đưa ra phán quyết có lợi cho Taction.

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn không xác định hành vi vi phạm bằng sáng chế của Apple là cố ý.