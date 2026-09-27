Giả mạo công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để lừa đảo

Tạo dựng “vỏ bọc” chuyên nghiệp, sử dụng thông tin thật

Theo Công an thành phố Hà Nội, các đối tượng thường tạo dựng “vỏ bọc” chuyên nghiệp, sử dụng thông tin thật của doanh nghiệp, sau đó từng bước dẫn dụ người dân đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng kiểm soát.

Các đối tượng thường thu thập thông tin công khai về tên, logo, địa chỉ, hình ảnh lãnh đạo, sản phẩm, dịch vụ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để thiết kế website có giao diện gần giống trang chính thức. Đường dẫn giả mạo có thể chỉ khác website thật một vài ký tự, sử dụng tên miền dễ gây nhầm lẫn hoặc được quảng bá thông qua mạng xã hội, tin nhắn và các nhóm chat về đầu tư.

Trên các nền tảng giả mạo, đối tượng thường tự xưng là “chuyên gia”, “nhân viên tư vấn”, “chuyên viên chăm sóc khách hàng”, giới thiệu các chương trình đầu tư quỹ, cổ phiếu, mời tham gia “phòng VIP”, “nhóm chuyên gia” hoặc quảng cáo cơ hội sinh lời cao. Việc sử dụng thông tin, hình ảnh của doanh nghiệp thật khiến nhiều người khó nhận biết dấu hiệu bất thường.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản trên nền tảng giả, nộp tiền để “kích hoạt tài khoản”, “xác minh danh tính”, “nâng hạn mức giao dịch” hoặc tham gia các đợt mua cổ phiếu ưu đãi.

Ban đầu, hệ thống có thể hiển thị lợi nhuận tăng để tạo cảm giác đầu tư hiệu quả. Khi nhà đầu tư muốn rút tiền, các đối tượng viện nhiều lý do như phải nộp thuế, phí giao dịch, phí xác thực hoặc phí giải ngân, đồng thời tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền.

Thực tế, đã có doanh nghiệp chứng khoán và công ty quản lý quỹ cảnh báo tình trạng các website, tài khoản mạng xã hội giả mạo sử dụng tên, logo, con dấu và thông tin lãnh đạo để tiếp cận nhà đầu tư, yêu cầu nộp tiền hoặc nộp thêm “thuế”, “phí” mới được rút vốn.

Nhận diện dấu hiệu bất thường

Nhà đầu tư cần cảnh giác với website có tên miền gần giống nhưng không trùng khớp với website chính thức; đường link được gửi từ tài khoản cá nhân, nhóm kín hoặc nguồn không xác định; người tư vấn liên tục thúc giục chuyển tiền hoặc cam kết lợi nhuận cao, chắc chắn.

Đặc biệt, việc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không đứng tên đúng pháp nhân; tải ứng dụng từ đường link lạ; cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng; hoặc phải tiếp tục nộp tiền mới được rút vốn là những dấu hiệu bất thường cần lập tức kiểm chứng.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu

Người dân không nên truy cập website của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thông qua các đường link được gửi từ nguồn không rõ ràng. Khi có nhu cầu mở tài khoản hoặc giao dịch, cần chủ động truy cập website chính thức của doanh nghiệp, kiểm tra chính xác tên miền, thông tin pháp nhân và đối chiếu với các kênh công bố chính thức.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc giấy tờ tùy thân cho người chưa được xác thực; không chuyển tiền chỉ vì những lời mời gọi đầu tư trên mạng hoặc cam kết lợi nhuận cao.

Khi phát hiện website, ứng dụng hoặc tài khoản có dấu hiệu giả mạo, người dân cần lưu giữ đường link, nội dung trao đổi, thông tin tài khoản nhận tiền và kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bị giả mạo, cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xử lý.

Trong bối cảnh hoạt động đầu tư ngày càng được số hóa, mỗi nhà đầu tư cần hình thành thói quen “kiểm tra trước - giao dịch sau”, không để tâm lý ham lợi nhuận hoặc sợ bỏ lỡ cơ hội trở thành điểm yếu để tội phạm mạng lợi dụng.