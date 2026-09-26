Apple bồi thường cho người dùng iPhone tại Argentina do thiết bị giảm hiệu năng

Một cửa hàng của Apple tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thỏa thuận liên quan đến vụ kiện tập thể của Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Argentina (ADELCO) và đã được Tòa án Thương mại Quốc gia số 21 phê chuẩn.

Theo thỏa thuận, mỗi thiết bị đủ điều kiện có thể được nhận tối đa 40 USD, song số tiền thực tế phụ thuộc vào số lượng yêu cầu được chấp thuận. Apple sẽ phân bổ khoản tiền 3 triệu USD cho những trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện, do đó mức 40 USD không phải khoản tiền cố định mà mọi người dùng đều chắc chắn nhận được.

Đối tượng được hưởng bồi thường gồm những người từng cư trú tại Argentina vào ngày 4/2/2020, không phân biệt quốc tịch hay tình trạng cư trú, đồng thời bao gồm cả người sử dụng thiết bị cho mục đích cá nhân hoặc công việc. Các mẫu iPhone thuộc diện xem xét gồm iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, iPhone SE thế hệ đầu tiên, iPhone 7 và 7 Plus.

Người dùng cũng phải đáp ứng các điều kiện liên quan đến phiên bản hệ điều hành và chứng minh thiết bị đã bị giảm hiệu năng trước ngày 21/12/2017. Cụ thể, các mẫu iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus và SE phải từng sử dụng iOS 10.2.1 trở lên; iPhone 7 và 7 Plus phải sử dụng iOS 11.2 trở lên.

Vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp về tính năng quản lý hiệu năng mà Apple tích hợp trong một số phiên bản iOS nhằm hạn chế tình trạng iPhone đột ngột tắt nguồn khi pin bị chai. Tuy nhiên, tính năng này đồng thời có thể làm giảm hiệu suất hoạt động của thiết bị. ADELCO khởi kiện tập thể vào tháng 2/2020, yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thời điểm mở đăng ký yêu cầu bồi thường vẫn chưa được xác nhận chính thức.