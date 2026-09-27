Người 'thắp lửa' phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở Lữ đoàn 657

Người “cầm lái” dày dạn kinh nghiệm

Năm 1997, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Chỉ huy Vận tải của Học viện Hậu cần, Thiếu úy trẻ Trần Quốc Hoàn nhận quyết định công tác tại Trung đoàn 657. Trải qua gần 30 năm gắn bó với đơn vị, anh đảm nhiệm nhiều cương vị công tác, từ trợ lý kỹ thuật, đại đội trưởng, trợ lý, chỉ huy cơ quan tham mưu rồi phát triển lên chỉ huy Trung đoàn và nay là Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 657. Quá trình trưởng thành từ cơ sở giúp anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, chỉ huy, đặt nền móng vững chắc cho tư duy thực tiễn và sâu sát qua từng cương vị, chức trách được giao.

Đại tá Trần Quốc Hoàn kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi hành quân thực hiện nhiệm vụ vận chuyển.

Đại tá Trần Quốc Hoàn chia sẻ: “Là người chỉ huy vận tải, để đưa ra quyết định đúng trước mỗi nhiệm vụ, mỗi tình huống, bên cạnh nắm chắc tình hình tư tưởng, trình độ, năng lực của cấp dưới còn phải nắm vững thực lực, tình trạng kỹ thuật phương tiện. Do đó, việc sâu sát kiểm tra ngay từ các chế độ thường xuyên và trước mỗi nhiệm vụ là rất quan trọng”.

Cũng vì thế, hình ảnh người chỉ huy Lữ đoàn luôn sâu sát kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện trước giờ xuất quân, hay trực tiếp xuống tàu để động viên anh em thủy thủ đã trở nên quen thuộc đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lữ đoàn trưởng Trần Quốc Hoàn, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiều kế hoạch vận chuyển lớn, vượt cung, vượt tuyến như: Vận chuyển phục vụ chương trình “Xuân Chiến sĩ” tại Côn Đảo; vận chuyển quân cho các đơn vị của Quân khu diễn tập có bắn đạn thật; vận chuyển vật chất và cơ động lực lượng phòng, chống đại dịch Covid-19…

Đại tá Bùi Hữu Ba, Chính ủy Lữ đoàn chia sẻ về người đồng đội: “Với kinh nghiệm dày dạn, đồng chí Hoàn luôn biết cách tổ chức công việc khoa học, giao nhiệm vụ đúng người, đúng việc. Mỗi chỉ lệnh vận tải cấp trên giao, anh nắm chắc các yếu tố nhiệm vụ, nhất là yêu cầu vận chuyển của các cơ quan, đơn vị để làm tốt công tác hiệp đồng, điều động lực lượng, phương tiện hợp lý. Sự bình tĩnh và kinh nghiệm xử trí tình huống của đồng chí luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị, giúp mỗi chuyến đi cập bến an toàn”.

... và “thắp lửa” phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Là người tâm huyết với công việc, trong mỗi nhiệm vụ anh không chỉ đúc rút những kinh nghiệm mà còn biết vận dụng sáng tạo, kết hợp với những kiến thức, kỹ thuật mới để đưa ra nhiều giải pháp hay. Trên cương vị Lữ đoàn trưởng, dù phải giải quyết khối lượng lớn công việc quản lý, chỉ huy, Đại tá Trần Quốc Hoàn vẫn luôn mẫu mực đi đầu, tâm huyết, dành nhiều thời gian và công sức để tìm tòi nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Điển hình là sáng kiến “Hệ thống cung cấp thông tin, phát tín hiệu báo động và bơm hút tự động khi gặp sự cố ngập nước” do anh nghiên cứu, hoàn thành năm 2024, được Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng) chứng nhận đoạt giải Ba. Hệ thống có rơ-le cảm biến mực nước, giúp phát tín hiệu về bộ điều khiển trung tâm khi phát hiện ngập nước. Từ đó, hệ thống kích hoạt cảnh báo bằng đèn, còi, gửi tin nhắn SMS đến người chỉ huy, đồng thời tự động khởi động máy bơm hút nước.

Với tính ứng dụng cao, hệ thống được lắp đặt tại khu vực Kho K18 (Lữ đoàn 657) và được nhân rộng ở nhiều đơn vị nhằm bảo vệ tài sản, bảo đảm an toàn.

Đại tá Trần Quốc Hoàn giới thiệu nguyên lý hoạt động của sáng kiến “Hệ thống cung cấp thông tin, phát tín hiệu báo động và bơm hút tự động khi gặp sự cố ngập nước” với cán bộ Lữ đoàn 657.

Cùng với sáng kiến trên, Đại tá Trần Quốc Hoàn là tác giả của nhiều sáng kiến khác được Hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Quân khu 7 đánh giá cao và chấm giải A như: “Phần mềm quản lý phương tiện, quản lý xăng dầu” được ứng dụng trong quản lý phương tiện, xăng dầu; “Buồng khử khuẩn kết hợp xông hơi di động” được ứng dụng trong phòng, chống dịch Covid-19; “Phao chắn bèo và rác thải nâng cao khả năng cơ động phương tiện vận tải thủy” ứng dụng ở Tiểu đoàn 5 của Lữ đoàn; “Khóa hãm cáng thương lắp đặt trên xe đạp thồ” ứng dụng trong huấn luyện chiến đấu…

Đại tá Vũ Nam Sơn, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7 cho biết: “Đồng chí Hoàn có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang tính ứng dụng cao, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Ngoài say mê tìm tòi cách làm mới, sáng tạo, đồng chí luôn nỗ lực hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là tấm gương sáng cho cán bộ trẻ noi theo”.

Từ những kết quả đạt được, Đại tá Trần Quốc Hoàn không chỉ đi đầu trong nghiên cứu sáng kiến mà còn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cấp dưới, góp phần lan tỏa phong trào trong toàn đơn vị. Hằng năm, Lữ đoàn có hàng chục sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Anh tâm sự: “Trăn trở với mỗi nhiệm vụ, phát hiện vấn đề và tìm cách giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả công việc, đó chính là “công thức” để ra đời những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hiệu quả”.

Trong quá trình công tác, Đại tá Trần Quốc Hoàn luôn được đồng đội quý mến, tổ chức tín nhiệm, cấp trên ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng. Từ năm 2017 đến nay, anh được tặng 3 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, 14 Bằng khen của Bộ tư lệnh Quân khu 7 và 5 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Năm 2025, anh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng kiến.