TikTok Shop sắp thu thêm loại phí mới: Người mua hàng có bị ảnh hưởng?

Kiện hàng trên 10 kg sẽ bị tính thêm phí

Theo TikTok Shop, phí vận hành logistics được áp dụng đối với các đơn hàng có trọng lượng kiện hàng trên 10 kg. Biểu phí được chia theo từng bậc trọng lượng, bắt đầu từ 3.000 đồng/kiện và tăng dần, tối đa 65.000 đồng/kiện.

Điểm đáng chú ý là khoản phí này do nhà bán hàng chi trả. Phí sẽ được khấu trừ trực tiếp vào số tiền quyết toán đơn hàng của người bán và không hiển thị như một khoản phí riêng trên hóa đơn thanh toán của khách hàng.

Như vậy, với những người mua hàng thông thường, việc TikTok Shop bổ sung khoản phí mới không đồng nghĩa khách hàng sẽ phải trả thêm một khoản tương ứng khi thanh toán.

Tuy nhiên, chính sách mới có thể tạo thêm chi phí cho nhà bán hàng, đặc biệt với những shop thường xuyên kinh doanh các sản phẩm cồng kềnh hoặc có trọng lượng lớn.

TikTok Shop cho biết phí vận hành logistics sẽ bắt đầu được tính từ 0h ngày 12/10/2026 đối với tất cả đơn hàng mới phát sinh trên hệ thống.

Một điểm người bán cần lưu ý là thời điểm đặt hàng được dùng để xác định việc có phát sinh phí hay không. Các đơn hàng đã được đặt trước 0h ngày 12/10 sẽ không bị tính khoản phí này, ngay cả trong trường hợp quá trình vận chuyển, giao hàng hoặc quyết toán diễn ra sau ngày chính sách có hiệu lực.

Quy định này giúp phân biệt rõ giữa đơn hàng phát sinh trước và sau thời điểm áp dụng, thay vì căn cứ vào thời điểm hàng được giao hoặc tiền được quyết toán.

TikTok Shop sẽ áp dụng thêm “phí vận hành logistics” với các kiện hàng trên 10 kg

Trả hàng, hoàn tiền cũng cần lưu ý

Một trường hợp khác được TikTok Shop nêu rõ là đơn hàng đã giao thành công ở chiều đi nhưng sau đó người mua yêu cầu trả hàng, hoàn tiền.

Trong tình huống này, khoản phí vận hành logistics đã phát sinh không được hoàn trả cho nhà bán hàng. Điều này có nghĩa người bán vẫn phải chịu khoản chi phí logistics tương ứng dù giao dịch sau đó được hoàn tiền theo quy định.

Với các shop bán hàng nặng, đây là yếu tố cần được tính toán khi xây dựng giá bán và chính sách kinh doanh trên nền tảng.

Đây không phải lần đầu TikTok Shop thay đổi chính sách phí trong năm 2026. Hồi tháng 7, nền tảng đã công bố biểu phí mới, trong đó điều chỉnh mức hoa hồng theo từng ngành hàng thay vì áp dụng một mức tăng đồng loạt.

Đáng chú ý, một số nhóm sản phẩm thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, hàng gia dụng, nội thất, thiết bị sửa chữa, sản phẩm mẹ và bé hay chăm sóc cá nhân được giảm phí từ 1-3%, tùy phân khúc và loại hình nhà bán hàng.

Việc điều chỉnh theo từng ngành hàng cho thấy chi phí mà người bán phải gánh trên sàn thương mại điện tử ngày càng được phân loại cụ thể hơn, thay vì áp dụng chung cho toàn bộ sản phẩm.

Người mua có thể bị ảnh hưởng gián tiếp?

Ở thời điểm chính sách mới được công bố, TikTok Shop xác định rõ phí vận hành logistics là khoản do người bán chịu và không hiển thị trên hóa đơn của khách hàng. Vì vậy, người mua không bị thu trực tiếp khoản phí này.

Dù vậy, về mặt kinh doanh, chi phí phát sinh có thể khiến một số nhà bán hàng phải tính toán lại giá sản phẩm, chi phí vận chuyển hoặc biên lợi nhuận. Mức độ ảnh hưởng đến người mua vì thế còn phụ thuộc vào cách từng shop điều chỉnh giá và chính sách bán hàng.

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng cạnh tranh, việc các nền tảng thay đổi biểu phí là một phần của quá trình tối ưu chi phí vận hành, từ logistics, công nghệ đến khuyến mại và chăm sóc khách hàng. Với nhà bán hàng, việc theo dõi kỹ từng khoản phí và tính đúng chi phí thực tế sẽ ngày càng quan trọng; còn với người mua, giá bán cuối cùng và các điều kiện giao hàng vẫn là những thông tin cần kiểm tra trước khi đặt hàng.