Tin vui: Apple chuẩn bị bản cập nhật để xử lý lỗi trên iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro màu đỏ tía có một đường kẻ dọc màu hồng.

Chỉ vài ngày sau khi iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro được bán ra thị trường, người dùng đã phản ánh thiết bị này gặp một số lỗi như tình trạng màn hình không phản hồi hoặc đột ngột khởi động lại trong quá trình sử dụng hay lỗi sọc màn hình chưa rõ nguyên nhân.

Trong số các lỗi được ghi nhận, đáng chú ý nhất là sự cố liên quan đến Face ID. Theo các phản ánh được đăng trên diễn đàn hỗ trợ của Apple và mạng xã hội, một số máy có thể bị treo sau khi Face ID xác thực không thành công. Khi người dùng chọn thử lại, thiết bị có thể mất phản hồi rồi tự khởi động lại.

Trang công nghệ 9to5Mac cũng ghi nhận hiện tượng này trên iPhone 18 Pro. Dữ liệu từ các trường hợp được chia sẻ cho thấy lỗi không chỉ xuất hiện trên một thiết bị đơn lẻ mà đã được một số người dùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max phản ánh.

Trao đổi với 9to5Mac, Apple xác nhận vấn đề khởi động lại đột ngột và cho biết đang phát triển một bản cập nhật phần mềm nhằm khắc phục lỗi. Bản vá dự kiến được phát hành vào đầu tuần tới.

Apple đang chuẩn bị bản cập nhật để xử lý một lỗi được ghi nhận trên iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: PhoneArena)

Động thái này cho thấy Apple đang ưu tiên xử lý sự cố ngay trong giai đoạn đầu sản phẩm được bán ra. Với những người đã mua iPhone 18 Pro, việc lỗi được xác định ở cấp độ phần mềm cũng giúp giảm bớt lo ngại về khả năng thiết bị gặp vấn đề phần cứng.

Trước đó, các phản ánh ban đầu cho thấy lỗi có thể xuất hiện trong một số tình huống nhất định khi sử dụng Face ID, thay vì xảy ra liên tục trong quá trình mở khóa điện thoại. Một số trường hợp được người dùng chia sẻ cho biết máy hoạt động bình thường sau khi khởi động lại.

Dù vậy, nguyên nhân kỹ thuật cụ thể vẫn chưa được Apple công bố.

Hay một số trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy màn hình iPhone 18 Pro xuất hiện các đường kẻ dọc màu xanh lá cây, hồng hoặc đỏ. Tuy nhiên, số bằng chứng hiện có chưa đủ để xác định đây là lỗi sản xuất trên diện rộng.

Xuất hiện các đường kẻ dọc màu xanh lá cây, hồng hoặc đỏ trên màn hình.

Từ Jay’s Tech vào khoảng ngày 23/9, đã chia sẻ hai video cho thấy một chiếc iPhone 18 Pro màu đỏ tía có một đường kẻ dọc màu hồng và một đường màu xanh lá cây gần cạnh trái màn hình. Bài đăng cho biết việc thiết lập lại thiết bị không khắc phục được tình trạng này.

Một hình ảnh khác trên Reddit cũng cho thấy sản phẩm xuất hiện lỗi sọc xanh, nhưng tính xác thực bị nghi ngờ do hình ảnh có điểm không nhất quán. Lịch sử sử dụng thiết bị chưa được xác định, nên khả năng máy từng bị rơi, chịu áp lực hoặc tiếp xúc với chất lỏng vẫn chưa thể loại trừ.

Apple chưa đưa ra phản hồi chính thức và số lượng iPhone 18 Pro bị ảnh hưởng cũng chưa được xác định. iFixit lưu ý các đường kẻ xanh lá cây hoặc tím xuất hiện liên tục có thể liên quan đến sự cố điện tử trên màn hình.

Người dùng được khuyến nghị kiểm tra khả năng liên quan đến phần mềm, ghi nhận hiện tượng và liên hệ hỗ trợ nếu sự cố tiếp diễn.

Lỗi sọc màn hình cũng được phân biệt với sự cố Face ID trên iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sử dụng hệ thống Face ID mới với thiết kế nhỏ gọn hơn. Một phần hệ thống cảm biến được bố trí dưới màn hình, qua đó giúp Apple thu hẹp kích thước Dynamic Island trên thế hệ iPhone mới. Chính sự thay đổi này cũng khiến một số nguồn tin công nghệ đặt câu hỏi về khả năng tương thích giữa phần cứng mới và phần mềm trên máy.

Tuy nhiên, hiện chưa có cơ sở để kết luận thiết kế Face ID mới là nguyên nhân gây ra lỗi.

Bản vá dự kiến phát hành vào đầu tuần tới.