Thói quen sạc pin điện thoại chạm mốc 100% liên tục ảnh hưởng ra sao tới tuổi thọ thiết bị?

Nhiều người dùng smartphone duy trì thói quen cắm sạc cho tới khi thiết bị đạt 100% dung lượng rồi mới rút ra, với hy vọng tối đa hóa thời gian sử dụng trong ngày. Tuy nhiên, việc liên tục giữ pin ở mức tối đa này tiềm ẩn nguy cơ đẩy nhanh quá trình lão hóa của viên pin, làm suy giảm hiệu suất và độ bền của thiết bị theo thời gian.

Áp lực điện áp và nhiệt độ khi thiết bị chạm ngưỡng sạc đầy

Công nghệ pin lithium-ion trang bị trên hầu hết điện thoại thông minh ngày nay có cơ chế hoạt động riêng biệt so với các thế hệ pin cũ. Khi pin đạt mức 100% và tiếp tục kết nối với nguồn điện, viên pin phải duy trì trạng thái điện áp cao liên tục cùng với lượng nhiệt tỏa ra đáng kể. Sự kết hợp giữa điện áp cao và nhiệt độ là hai tác nhân chính gây hao mòn các thành phần hóa học bên trong viên pin.

Ảnh minh họa

Đáng lưu ý, việc sạc đầy 100% không khiến pin hư hỏng ngay lập tức. Trong các tình huống cần di chuyển nhiều hoặc phải làm việc liên tục cả ngày mà không có sẵn nguồn điện, việc nạp đầy năng lượng vẫn là giải pháp thiết thực. Vấn đề cốt lõi cần tránh là tình trạng ngâm sạc suốt nhiều giờ đồng hồ sau khi thiết bị đã đạt mức dung lượng tối đa.

Quy tắc sạc tối ưu và loại bỏ quan niệm dùng cạn năng lượng

Quan niệm phải sử dụng cạn kiệt pin về mức 0% rồi mới bắt đầu sạc hiện đã hoàn toàn lỗi thời. Đối với pin lithium-ion, việc để cạn nguồn năng lượng nhiều lần sẽ gây thêm áp lực tiêu cực lên các cell pin.

Người dùng có thể chủ động kết nối bộ sạc khi dung lượng pin còn khoảng 20-30% và ngắt sạc khi máy đạt mức 80-90% nếu không có nhu cầu dùng quá cấp bách. Ngoài ra, việc chia nhỏ thời gian nạp năng lượng thành nhiều đợt ngắn trong ngày cũng hoàn toàn an toàn và phù hợp với cơ chế của pin hiện đại.

Kiểm soát nhiệt độ và lưu ý an toàn phụ kiện

Bên cạnh mức dung lượng hiển thị, nhiệt độ môi trường và nhiệt độ máy trong quá trình sạc là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ linh kiện. Thiết bị thường sinh nhiệt nhanh hơn khi vừa sạc vừa xử lý các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, quay phim hoặc chạy ứng dụng nặng trong thời gian dài.

Không đặt thiết bị đang sạc ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc trên các bề mặt giữ nhiệt như nệm, chăn, gối.

Tạm dừng sạc ngay khi phát hiện máy nóng lên bất thường để kiểm tra lại củ sạc, dây cáp và môi trường xung quanh.

Ưu tiên sử dụng phụ kiện củ sạc, dây sạc chính hãng hoặc từ nhà sản xuất uy tín có thông số kỹ thuật tương thích, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn về dòng điện và điện áp.

Kích hoạt các tính năng sẵn có trên hệ điều hành như giới hạn mức sạc ở ngưỡng 80% hoặc chế độ sạc pin tối ưu hóa nhằm giảm bớt thời gian duy trì điện áp đỉnh.