Logitech ra mắt loạt phụ kiện gaming mới, miễn phí phần mềm tạo highlight

Chuột gaming cải thiện hiệu năng thi đấu

Trong nhóm sản phẩm mới được Logitech ra mắt, Pro X3 Superstrike là mẫu chuột cao cấp với giá bán 4,99 triệu đồng. Sản phẩm có trọng lượng 59g, sử dụng cảm biến Hero 2 với độ phân giải tối đa 48.000 DPI và tần số lấy mẫu 8.000Hz ở cả chế độ kết nối có dây lẫn không dây.

Điểm đáng chú ý của mẫu chuột này là hệ thống kích hoạt cảm ứng rung phản hồi từ tính HITS. Theo Logitech G, công nghệ này có thể giảm độ trễ nhấp chuột đến 30ms so với switch truyền thống, hướng đến nhóm người chơi yêu cầu tốc độ phản hồi cao trong các tựa game cạnh tranh.

Chuột Pro X3 Superstrike. Ảnh: Logitech.

Ở phân khúc 2,79 triệu đồng, Logitech giới thiệu hai phiên bản Pro X SuperLight 2c SE và Pro X SuperLight 2 Dex SE. Phiên bản 2c SE nặng 51g, có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với người dùng ưa chuộng mẫu chuột gaming nhẹ. Trong khi đó, 2 Dex SE nặng 60g, sử dụng thiết kế bất đối xứng, switch LightForce và hỗ trợ tần số lấy mẫu lên đến 8.000Hz qua kết nối không dây 2.4GHz.

Logitech cũng bổ sung G502 X Plus với giá 3,99 triệu đồng. Mẫu chuột này sử dụng switch lai LightForce và hệ thống đèn LightSync RGB.

Chuột G502 X Plus. Ảnh: Logitech.

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, G304 X Lightspeed có giá 1,19 triệu đồng. Sản phẩm nặng gần 57g, trang bị cảm biến HERO 25K và công nghệ kết nối không dây LightSpeed. Theo công bố của hãng, chuột có thời lượng pin tối đa 106 giờ.

Bàn phím cơ mới có tần số lấy mẫu 8.000Hz

Trong nhóm bàn phím, Pro X2 Rapid là mẫu có giá cao nhất, ở mức 5,49 triệu đồng. Sản phẩm sử dụng thiết kế TKL, lược bỏ cụm phím số để tiết kiệm diện tích trên bàn chơi game. Bàn phím trang bị switch từ tính, hỗ trợ Rapid Trigger và Key Priority (SOCD), cùng tần số lấy mẫu 8.000Hz.

Bàn phím Pro X2 Rapid. Ảnh: Logitech.

Ngoài các tính năng phục vụ thi đấu, Pro X2 Rapid còn tích hợp màn hình OLED và cấu trúc tiêu âm sáu lớp. Những trang bị này hướng đến việc cải thiện trải nghiệm sử dụng, đồng thời cung cấp thêm khả năng hiển thị thông tin và điều chỉnh thiết lập.

Trong khi đó, G316 X 75 có giá 2,19 triệu đồng, sử dụng thiết kế bàn phím cơ có dây với bố cục 75%. Sản phẩm tích hợp màn hình LED, núm xoay điều khiển và hỗ trợ tần số gửi tín hiệu 8.000Hz.

Bàn phím G316 X 75. Ảnh: Logitech.

Tấm lót chuột dành cho game thủ chuyên nghiệp

Hoàn thiện danh mục phụ kiện mới, Logitech G giới thiệu tấm lót chuột Pro X Control với giá 1,89 triệu đồng. Sản phẩm có kích thước 400 x 460mm, sử dụng bề mặt vải dệt đa hướng nhằm hỗ trợ thao tác di chuột trong nhiều tình huống.

Pro X Control được trang bị lớp đệm SlimFlex Foam dày 6mm và phần viền khâu chìm. Thiết kế này hướng đến sự ổn định khi sử dụng, đồng thời hạn chế cảm giác cộm ở mép tấm lót trong quá trình di chuyển chuột.

Lót chuột Pro X Control Ảnh: Logitech.

G HUB Replay tự động ghi lại khoảnh khắc chơi game

Đợt ra mắt sản phẩm lần này còn đánh dấu sự xuất hiện của G HUB Replay, phần mềm miễn phí hỗ trợ người chơi ghi lại những khoảnh khắc nổi bật trong quá trình chơi game.

G HUB Replay có khả năng tự động ghi lại quá trình chơi, nhận diện các tình huống đáng chú ý và tạo video highlight để người dùng lưu trữ hoặc chia sẻ. Công cụ này giúp game thủ thuận tiện hơn trong việc lưu lại những pha xử lý ấn tượng mà không cần tự ghi hình toàn bộ trận đấu rồi tìm kiếm từng đoạn video.

G HUB Replay. Ảnh: Logitech.

Với danh mục sản phẩm trải dài từ 1,19 triệu đồng đến 5,49 triệu đồng, Logitech tiếp tục mở rộng hệ sinh thái phụ kiện gaming ở nhiều phân khúc. Việc giới thiệu G HUB Replay bên cạnh phần cứng cũng cho thấy hãng bổ sung các công cụ phần mềm nhằm hỗ trợ người chơi ghi lại và chia sẻ trải nghiệm thi đấu.