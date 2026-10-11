Công nghệ

Nhịp sản xuất ở Mỏ đồng Sin Quyền

Giữa những tầng khai thác nối tiếp nhau và các dây chuyền tuyển khoáng, nhịp sản xuất tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai vẫn được duy trì. Vượt qua khó khăn do điều kiện khai thác phức tạp và biến động thị trường, hơn 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân đang nỗ lực bảo đảm sản xuất, ổn định việc làm, thu nhập và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Báo Lào Cai
Gốc
Những tầng khai thác nối tiếp nhau giữa núi rừng Sin Quyền. Trong 9 tháng năm 2026, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền đã khai thác hơn 1,43 triệu tấn quặng.

Những tầng khai thác nối tiếp nhau giữa núi rừng Sin Quyền. Trong 9 tháng năm 2026, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền đã khai thác hơn 1,43 triệu tấn quặng.

Trên khai trường Sin Quyền, trong 9 tháng năm 2026, khối lượng bóc đất đá đạt gần 15,95 triệu m³, phục vụ hoạt động khai thác quặng.

Trên khai trường Sin Quyền, trong 9 tháng năm 2026, khối lượng bóc đất đá đạt gần 15,95 triệu m³, phục vụ hoạt động khai thác quặng.

Những chuyến xe vận tải nối tiếp nhau trên các tuyến đường tầng, phục vụ vận chuyển đất đá và quặng tại khai trường.

Những chuyến xe vận tải nối tiếp nhau trên các tuyến đường tầng, phục vụ vận chuyển đất đá và quặng tại khai trường.

Máy xúc và xe vận tải phối hợp trên khai trường, bảo đảm sự liên tục giữa các công đoạn khai thác, bốc xúc và vận chuyển.

Máy xúc và xe vận tải phối hợp trên khai trường, bảo đảm sự liên tục giữa các công đoạn khai thác, bốc xúc và vận chuyển.

Kiểm tra thiết bị tại nhà máy tuyển là công việc thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời những bất thường, bảo đảm dây chuyền vận hành an toàn.

Kiểm tra thiết bị tại nhà máy tuyển là công việc thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời những bất thường, bảo đảm dây chuyền vận hành an toàn.

Cán bộ kỹ thuật theo dõi, kiểm soát các thông số vận hành, góp phần bảo đảm an toàn thiết bị và hiệu quả hoạt động của nhà máy tuyển.

Cán bộ kỹ thuật theo dõi, kiểm soát các thông số vận hành, góp phần bảo đảm an toàn thiết bị và hiệu quả hoạt động của nhà máy tuyển.

Trên dây chuyền tuyển khoáng, công nhân theo dõi hoạt động của dây chuyền thiết bị, phối hợp giữa các công đoạn để bảo đảm sản xuất ổn định.

Trên dây chuyền tuyển khoáng, công nhân theo dõi hoạt động của dây chuyền thiết bị, phối hợp giữa các công đoạn để bảo đảm sản xuất ổn định.

Tại phòng điều khiển, công nhân giám sát hoạt động của dây chuyền, kịp thời phối hợp xử lý khi phát hiện các thông số bất thường.

Tại phòng điều khiển, công nhân giám sát hoạt động của dây chuyền, kịp thời phối hợp xử lý khi phát hiện các thông số bất thường.

Nữ công nhân vận hành thiết bị tại nhà máy tuyển. Mỗi vị trí làm việc góp phần duy trì nhịp sản xuất trong từng ca.

Nữ công nhân vận hành thiết bị tại nhà máy tuyển. Mỗi vị trí làm việc góp phần duy trì nhịp sản xuất trong từng ca.

Trong 9 tháng năm 2026, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền đã đưa hơn 1,7 triệu tấn quặng nguyên khai vào tuyển. Kết quả này là cơ sở để đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất năm 2026 theo kế hoạch điều chỉnh.

Trong 9 tháng năm 2026, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền đã đưa hơn 1,7 triệu tấn quặng nguyên khai vào tuyển. Kết quả này là cơ sở để đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất năm 2026 theo kế hoạch điều chỉnh.

Phạm Bằng - Mạnh Dũng

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/anh-nhip-san-xuat-o-mo-dong-sin-quyen-post911637.html