Ngày 17/9 (giờ địa phương), Angelina Jolie xuất hiện tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở thành phố New York, Mỹ.

Nữ diễn viên sinh năm 1975 diện trang phục màu kem bằng lụa, gồm áo blouse rộng và chân váy dài. Phần cổ áo trễ sâu để lộ nội y ren trắng xuyên thấu. Theo Daily Mail, Angelina dường như không nhận ra sự cố trang phục hoặc không để tâm đến điều đó.

Đả nữ 7X đeo kính râm gọng lớn, đi giày bệt màu đen, đeo túi tote lớn cũng màu đen và cầm điện thoại trên tay. Tất cả tạo nên tổng thể thoải mái, tối giản mà vẫn thanh lịch, gợi cảm.

Angelina Jolie gặp sự cố lộ nội y ở sân bay. Ảnh: TheImageDirect.com

Ngày 14/9, Angelina Jolie cũng lộ nội y tại buổi ra mắt phim mới Without Blood ở thành phố New York. Điểm khác là lần này nữ đạo diễn chủ động.

Theo Harper’s Bazaar, bà mẹ 6 con chọn phong cách thanh lịch, tối giản nhưng có điểm nhấn. Cô mặc bộ suit đen, gồm blazer hai hàng khuy, dáng khá rộng với phần vai sắc nét, kết hợp quần âu ống rộng, xếp ly. Bên trong có áo bra màu trắng ngà bằng satin, viền ren, để lộ một phần dưới ve áo.

Angelina đi giày cao gót mũi nhọn màu đen. W Magazine cho biết nó có tên là Fendi Illusion pumps, với phần gót trong suốt tạo hiệu ứng như giày “lơ lửng”.

Đồng hành nữ đạo diễn đình đám có con gái Zahara. Cô gái Gen Z diện váy đen cổ yếm dáng dài, cổ chữ V, điểm chi tiết nút thắt ở giữa thân trước. Cô hoàn thiện diện mạo bằng giày cao gót slingback mũi nhọn và trang sức tối giản, đồng điệu với mẹ Angelina Jolie trong tông đen.

Daily Mail đưa tin sự xuất hiện của Angelina Jolie khiến đám đông trở nên cuồng nhiệt. Mọi người hò hét và cố vươn người xin chữ ký ngôi sao màn bạc.

Video do người hâm mộ ghi lại cho thấy Jolie dường như mấp máy nói “dừng lại” khi len qua đám đông, đồng thời cố gắng ký tặng người hâm mộ nhiều nhất có thể.

Angelina Jolie dự lễ ra mắt phim với con gái Zahara. Ảnh: GC Images.

Angelina diện mốt lộ nội y trên thảm đỏ. Ảnh: GC Images.

Cuộc sống hiện tại của Angelina Jolie dường như tự do hơn trước. Trong cuộc phỏng vấn với L’Officiel USA vào tháng 9, cô cho biết sẵn sàng rời Mỹ và “sống nay đây mai đó” vì cặp song sinh Vivienne và Knox đã tròn 18 tuổi.

“Tôi nghĩ mình sẽ rời nước Mỹ nhiều hơn. Tôi không thực sự có kế hoạch sống cố định ở một nơi. Tôi muốn có một căn nhà để gia đình trở về, lưu giữ những kỷ vật và hình ảnh gia đình. Sau đó, tôi muốn sống nay đây mai đó một thời gian”, Jolie nói.

Theo nữ diễn viên, Campuchia sẽ là nơi cô lưu trú vài tháng mỗi năm để tìm hiểu và gắn bó sâu hơn với văn hóa Khmer. Cô không xem những chuyến đi này đơn thuần là du lịch, mà muốn tìm kiếm sự kết nối với cộng đồng và nghệ sĩ địa phương.

“Tôi không phải người thích đi nghỉ dưỡng hay mua sắm. Tôi hình dung mình sẽ tham gia nhiều hoạt động thực địa hơn, đi lại nhiều hơn và đơn giản là hiện diện giữa thế giới này”, cô chia sẻ.

Angelina Jolie cho biết các con đều ủng hộ kế hoạch này. “Chúng đã có mẹ khi cần. Giờ đây, chúng muốn tôi gọi điện cho chúng từ Tunisia ngay sau khi vừa hạ cánh máy bay để gặp gỡ các nghệ sĩ địa phương. Tôi đồng ý, điều đó sẽ rất tuyệt!”, Jolie nói.