Mùa Hè Năm Ấy: Tô Dũng khiến khán giả quay xe nhờ một cảnh quay ấn tượng

Khi Mùa Hè Năm Ấy hết giai đoạn quá khứ để chuyển sang giai đoạn hiện tại, khán giả đã không hào hứng khi dàn diễn viên cũng thay đổi theo. Nhiều người than thở Long Vũ, Lưu Ly trẻ trung, diễn xuất ăn ý và chuyện tình cảm gà bông đang ngọt ngào, thu hút thì phim lại đột ngột đổi sang Tô Dũng, Minh Thu. Vì quá yêu thích Khánh và Phương phiên bản học sinh nên khán giả ban đầu khá hờ hững với hai nhân vật của 10 năm sau, thậm chí có người còn tiếc nuối vì sao đoàn làm phim không để Long Vũ, Lưu Ly đóng cả hai giai đoạn.

Khán giả ban đầu chưa đón nhận Tô Dũng, Minh Thu

Nhưng chỉ qua một phân cảnh ở tập 18, cư dân mạng đã “quay xe”, đồng loạt khen Tô Dũng là lựa chọn hợp lý cho vai Khánh của hiện tại. Chuyện là bà Ngọc, mẹ của Phương nghi ngờ con gái mang hết tiền tiết kiệm ra giúp đỡ Khánh vì anh quá năn nỉ cầu xin cô. Bà quyết định hẹn gặp Khánh để hỏi rõ mọi chuyện, còn đề nghị "Cô hy vọng Khánh đừng vin vào quá khứ để gặp Phương nhé".

Dù rất tổn thương, Khánh vẫn cố giữ bình tĩnh để giải thích rằng quả thực Phương có cho anh vay tiền để giải quyết khó khăn nhưng sau đó Khánh đã gửi trả lại toàn bộ. Khánh cũng khẳng định mình không muốn liên quan hay làm phiền đến Phương vì biết vị trí của mình bây giờ, biết mối quan hệ của hai người không còn giống ngày xưa.

Tô Dũng đã có diễn xuất đầy ấn tượng

Khi bước ra khỏi quán, Khánh không kìm nén được cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Anh vừa muốn hét thật to cho bớt cơn giận dữ, nhưng vẫn cố nén lại vì biết bà Ngọc đang dõi theo mình, chỉ còn biết nuốt sự tổn thương, đau khổ vào trong. Một cảnh quay không cần lời thoại, không gào thét nhưng Tô Dũng vẫn thể hiện được trọn vẹn nỗi đau của Khánh, khiến khán giả dành nhiều lời khen ngợi và công nhận anh là lựa chọn hợp lý cho Mùa Hè Năm Ấy.