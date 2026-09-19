Đừng chỉ chạy theo xu hướng, đây là bí quyết giúp chị em chọn váy tôn dáng, che được khuyết điểm

Mỗi người sẽ có vóc dáng, đường nét và tỷ lệ cơ thể khác nhau. Có người sở hữu vòng eo nhỏ, có người nổi bật với phần hông, trong khi một số người lại có bờ vai cân đối hoặc vóc dáng thanh mảnh. Chính vì vậy, bí quyết để chọn được một chiếc váy đẹp không nằm ở việc mặc theo một công thức chung mà là biết cách lựa chọn kiểu váy phù hợp với vóc dáng của mình để giúp tổng thể trở nên hài hòa hơn. Dưới đây là những gợi ý để chọn váy phù hợp với 5 dáng người phổ biến.

Dáng đồng hồ cát: Ưu tiên váy tôn vòng eo

Những người có dáng đồng hồ cát thường có phần vai và hông khá cân đối, phần eo cực kỳ rõ nét Đây là một trong những vóc dáng phù hợp với nhiều kiểu váy, đặc biệt là những thiết kế giúp làm nổi bật đường cong tự nhiên.

Thay vì chạy theo xu hướng, chị em nên chọn trang phục phù hợp với dáng người của mình. Ảnh minh họa

Nếu có dáng người đồng hồ cát, bạn có thể lựa chọn những chiếc váy ôm vừa phải, váy quấn hoặc váy có chi tiết nhấn ở eo. Những thiết kế này giúp tổng thể trở nên gọn gàng hơn, đồng thời làm nổi bật sự cân đối của cơ thể. Bên cạnh đó, bạn không nên lựa chọn những chiếc váy quá rộng và không có điểm nhấn ở phần eo, bởi chúng có thể khiến vóc dáng trông kém nổi bật hơn.

Dáng quả lê: Chọn váy chữ A để cân đối phần hông

Người có dáng quả lê thường có phần vai, thân trên nhỏ và phần hông, đùi đầy đặn hơn. Với người có vóc dáng này, váy chữ A chính là một trong những lựa chọn phù hợp nhờ thiết kế ôm nhẹ ở phần trên và xòe dần xuống dưới. Kiểu váy này vừa tạo được sự mềm mại, giúp tổng thể cân đối mà vẫn mang lại cảm giác nữ tính.

Dáng quả táo: Chọn váy có điểm nhấn ở dưới vòng ngực

Với những người có dáng quả táo, bạn nên chọn váy chữ A hoặc những chiếc váy có đường eo cao. Ảnh minh họa

Những người có dáng quả táo thường có phần thân trên đầy đặn hơn, còn phần chân thường trông nhỏ hơn. Đối với vóc dáng này, bạn nên ưu tiên những thiết kế có khả năng tạo cảm giác thanh thoát và giúp tổng thể cân đối.

Váy dáng chữ A, váy có đường eo cao hoặc thiết kế xòe nhẹ từ dưới phần ngực là những kiểu dáng phù hợp. Bên cạnh đó, những thiết kế có cổ chữ V vừa phải cũng có thể giúp phần thân trên trông thanh thoát hơn. Ngoài ra bạn nên ưu tiên chọn chất liệu có độ rủ nhẹ để trang phục có chuyển động tự nhiên và nên tránh chọn những kiểu váy quá cứng hoặc bó sát toàn bộ cơ thể.

Dáng chữ nhật: Chọn váy có hiệu ứng đường cong

Dáng chữ nhật thường có phần vai, eo và hông khá thẳng, tỷ lệ giữa các vòng ít có sự chênh lệch. Chính vì vậy những kiểu váy giúp tạo điểm nhấn ở vòng eo hoặc tăng cảm giác về đường cong rất phù hợp với vóc dáng này.

Với những người có dáng chữ nhật, có thể tham khảo các mẫu váy peplum. Ảnh minh họa

Váy peplum, váy có thắt lưng hoặc thiết kế chiết eo sẽ là những lựa chọn lý tưởng đối với những ai có dáng người chữ nhật. Ngoài ra những chiếc váy có chi tiết bèo nhún, xếp ly nhẹ hoặc váy có phần chân xòe cũng giúp tổng thể trở nên đẹp hơn.

Dáng tam giác ngược: Chọn váy xòe để cân bằng phần vai

Những người sở hữu dáng tam giác ngược thường có phần vai rộng hoặc nổi bật hơn so với phần hông. Khi chọn váy, bạn nên chọn váy có dáng chữ A, váy quấn (wrap dress), váy xòe hoặc váy có chi tiết tạo độ phồng nhẹ ở phần chân váy. Những chiếc váy có kiểu dáng này sẽ giúp tổng thể trở nên hài hòa hơn, đồng thời tạo cảm giác cân đối giữa vai và hông.

Nếu sở hữu dáng tam giác ngược, bạn hãy tham khảo những mẫu váy quấn. Ảnh minh họa

Ngược lại, bạn nên hạn chế chọn những trang phục có chi tiết quá cầu kỳ ở phần vai như cầu vai lớn hoặc tay áo phồng bởi chúng sẽ khiến phần thân trên trông càng to hơn và kém cân đối hơn.

Một chiếc váy đẹp không nhất thiết phải là thiết kế đang được săn đón trên mạng xã hội mà điều quan trọng là kiểu váy đó có phù hợp với cơ thể của bạn hay không và phong cách đó có tạo cho bạn cảm giác tự tin không. Việc hiểu rõ vóc dáng của bản thân không phải để giới hạn bạn trong một vài kiểu trang phục, mà là sẽ giúp bạn tìm được những gì phù hợp đồng thời thể hiện được cá tính của riêng mình.