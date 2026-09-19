Rihanna gây chú ý khi diện suit không áo đến xem Céline Dion biểu diễn tại Paris

Rihanna gây chú ý khi xuất hiện tại buổi biểu diễn của Céline Dion ở Paris trong bộ suit Tom Ford thanh lịch nhưng táo bạo, không mặc áo bên trong và để lộ áo ngực ren màu đen.

Cụ thể, nữ ca sĩ 38 tuổi diện áo blazer lụa màu xanh navy với ve áo nhọn, có giá khoảng 6.650 USD, phối cùng quần ống rộng đồng màu trị giá 2.980 USD. Rihanna hoàn thiện tổng thể bằng kính mắt Saint Laurent giá 495 USD và giày cao gót họa tiết da rắn của Amina Muaddi.

Rihanna gây chú ý khi xuất hiện tại buổi biểu diễn của Céline Dion ở Paris.

Đáng chú ý, bà chủ Fenty mang theo chiếc túi Lady Dior phủ sequin màu bạc, tua rua nổi bật, thuộc bộ sưu tập Cruise 2027. Dù bộ sưu tập này dự kiến chỉ được mở bán vào tháng 10 hoặc 11, một khách VIP cho biết mẫu Lady Dior phủ sequin họa tiết hoa thuộc cùng bộ sưu tập có giá lên tới 22.000 USD.

Rihanna tiếp tục tạo điểm nhấn bằng những món trang sức quen thuộc. Nữ ca sĩ đeo chiếc nhẫn bằng vàng 14 karat, đính hàng chục viên kim cương, kết hợp với một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn ở ngón út. Khuyên tai kim cương và son môi đỏ càng làm tăng vẻ sang trọng cho diện mạo.

Sau khi buổi diễn kết thúc, Rihanna tiếp tục tận hưởng buổi tối tại địa điểm nổi tiếng César ở Paris.

Sau khi buổi diễn kết thúc, Rihanna tiếp tục tận hưởng buổi tối tại địa điểm nổi tiếng César ở Paris.

Rihanna là một trong nhiều ngôi sao đình đám xuất hiện trong những tuần đầu tiên của chuỗi đêm diễn tại Paris của Céline Dion. Trước đó, Michelle Obama, Shania Twain và Kim Kardashian cũng được bắt gặp đến thưởng thức các màn trình diễn của nữ danh ca tại Plenitude Arena.

Céline Dion bắt đầu chuỗi 26 buổi diễn từ ngày 12/9, đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ trở lại sân khấu sau 6 năm. Sự trở lại này diễn ra sau khi cô được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng vào năm 2022, một bệnh lý thần kinh tự miễn hiếm gặp gây cứng cơ và những cơn co thắt đau đớn.

Trong đêm diễn, Céline Dion xúc động đến rơi nước mắt khi thể hiện bản hit My Heart Will Go On phát hành năm 1997. “Tôi đã hứa sẽ không khóc. Tối nay, tôi muốn hát cho các bạn, cho tôi và cho cuộc sống”, nữ ca sĩ chia sẻ với khán giả.

Céline Dion bắt đầu chuỗi 26 buổi diễn từ ngày 12/9, đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ trở lại sân khấu sau 6 năm.

Trang phục sân khấu của Céline Dion trong chuỗi đêm diễn được thực hiện bởi nhiều nhà mốt đình đám như Dior, Schiaparelli, Givenchy, Tom Ford, Louis Vuitton và Alaïa. Nữ ca sĩ cũng kết hợp những thiết kế này với loạt trang sức nổi bật từ Boucheron.

Céline Dion tiếp tục mang đến một khoảnh khắc giàu cảm xúc khi thể hiện ca khúc Because You Loved Me và nói với khán giả: “Nếu tôi có thể nói như vậy, tôi trở thành con người của ngày hôm nay là bởi vì các bạn đã yêu thương tôi”. Chuỗi đêm diễn của Céline Dion tại Paris dự kiến kéo dài đến ngày 29/5/2027.