Ấn Độ giảm nhập khẩu dầu Nga

Lượng dầu thô Nga nhập khẩu của Ấn Độ đã giảm 16,5% trong tháng 8 và được dự báo tiếp tục giảm trong tháng 9, đúng thời điểm một đạo luật trừng phạt mới của Mỹ trao cho Washington quyền áp mức thuế lên tới 100% đối với các quốc gia mua dầu Nga với khối lượng lớn.

Theo dữ liệu thương mại được Reuters dẫn lại, lượng dầu Nga xuất sang Ấn Độ giảm xuống khoảng 2,1 triệu thùng/ngày trong tháng 8, từ mức kỷ lục của tháng 7. Dữ liệu sơ bộ của Kpler cho thấy lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 9 có thể chỉ còn 1,9 triệu thùng/ngày. Nga vẫn là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ.

Tuy nhiên, mức sụt giảm trong tháng 8 diễn ra trước khi luật mới của Mỹ được ban hành, vì vậy sẽ là quá sớm nếu coi đây là dấu hiệu Ấn Độ đang rút lui khỏi hoạt động mua dầu Nga vì sức ép trừng phạt.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ vốn đã bắt đầu điều chỉnh nguồn cung khi các tuyến vận chuyển dầu từ Trung Đông được cải thiện. Lượng dầu thô nhập khẩu từ Iraq tăng khoảng 25%, lên 171.000 thùng/ngày trong tháng 8. Nhập khẩu từ Ả Rập Xê-út tăng 1,5%, lên 328.000 thùng/ngày. Trong khi đó, lượng dầu từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) giảm 5,4%, xuống 620.000 thùng/ngày, dù ADNOC đã mở rộng khả năng vận chuyển dầu từ khu vực bên trong eo biển Hormuz tới các điểm xuất khẩu nằm bên ngoài eo biển này.

Tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ giảm 8,8% trong tháng 8, xuống còn 4,44 triệu thùng/ngày.

Hoạt động mua dầu trong tháng 10 và tháng 11 có thể cho thấy một xu hướng khác.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang tăng cường tìm kiếm nguồn dầu trên thị trường giao ngay để thay thế một phần nguồn cung, trong bối cảnh phải cân nhắc những rủi ro liên quan đến việc tiếp tục mua dầu Nga trong tương lai. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu vừa qua đã ký Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran, trao cho chính quyền Mỹ quyền áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ những quốc gia được xác định là các bên mua lớn năng lượng của Nga. Tuy nhiên, đạo luật này không đồng nghĩa với việc các mức thuế nói trên sẽ tự động được áp dụng.

Ấn Độ cũng có một lý do rất lớn về mặt chi phí để thận trọng trong việc lựa chọn nguồn dầu.

Kim ngạch nhập khẩu dầu thô của nước này đã tăng 48,4% so với cùng kỳ năm trước, lên 74,8 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8, mặc dù khối lượng nhập khẩu giảm 0,4%. Giá dầu thô và chi phí vận tải tăng cao đã bào mòn một phần đáng kể khoản tiết kiệm mà Ấn Độ từng đạt được trong nhiều năm nhờ mua dầu Nga với mức chiết khấu lớn.

Dầu thô Nga vẫn có ý nghĩa kinh tế đối với các nhà máy lọc dầu Ấn Độ. Tuy nhiên, bài toán sẽ trở nên khó khăn hơn đáng kể nếu khoản chiết khấu trên mỗi thùng dầu Nga đi kèm với nguy cơ Mỹ áp thuế lên tới 100% đối với toàn bộ hàng hóa mà Ấn Độ xuất khẩu sang thị trường Mỹ.