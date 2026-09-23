Lâm Đồng thông thoáng cơ chế thu hút nhà đầu tư nước ngoài

Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 (xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Với không gian phát triển mới sau sáp nhập mang nhiều lợi thế đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, nông - lâm nghiệp, du lịch và công nghiệp, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tạo cơ chế thông thoáng để thu hút đầu tư, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Thực hiện định hướng chiến lược từ Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đến các đối tác nước ngoài; đẩy mạnh xúc tiến việc quảng bá tạo cơ hội thu hút đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi và thực hiện các thủ tục đơn giản, nhanh chóng cho các nhà đầu tư nước ngoài…

Trước yêu cầu tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, UBND tỉnh Lâm Đồng đề ra một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với mục tiêu sớm tháo gỡ các vướng mắc tại các khu công nghiệp trọng điểm. Đây được xác định là nhiệm vụ hàng đầu nhằm tạo quỹ đất sạch, bảo đảm điều kiện triển khai dự án và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 (xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Trong định hướng thu hút đầu tư, tỉnh Lâm Đồng ưu tiên thu hút những dự án có công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đất đai, có giá trị gia tăng cao, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước, bảo đảm yêu cầu về môi trường và đóng góp bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích các dự án theo hướng sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; từng bước nâng cao tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Với những nỗ lực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thu hút đầu tư, Lâm Đồng đã có thêm nhiều dự án đầu tư vào tỉnh, nhất là nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, trong 8 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 41 dự án đầu tư được cấp mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 165.994 tỷ đồng. Lũy kế đến tháng 8/2026, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 2.960 dự án đầu tư còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 938.711 tỷ đồng (trong đó có 246 dự án FDI, tổng vốn đầu tư khoảng 9 tỷ USD).

Theo Sở Tài chính tỉnh, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là nơi thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp FDI. Cụ thể, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 249 dự án đầu tư thì có tới 57 dự án FDI. Dự án FDI tập trung nhiều tại các khu công nghiệp như: Phan Thiết (8 dự án FDI); Tân Thắng (4 dự án FDI); Phú Hội (11 dự án FDI); Hàm Kiệm I (8 dự án FDI)…

Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 (xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Lĩnh vực công nghiệp cũng là ngành thu hút mạnh các dự án FDI có nguồn vốn lớn của tỉnh. Đơn cử tại khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 (xã Sơn Mỹ) hiện có 3 dự án FDI đã được chấp thuận đầu tư với quy mô 156 ha, vốn đầu tư đăng ký 5,4 tỷ USD gồm: Kho cảng LNG Sơn Mỹ, diện tích trong khu công nghiệp là 50 ha, diện tích mặt biển 3.455 ha, với tổng vốn đầu tư 31.434 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD); nhà máy nhiệt điện BOT Sơn Mỹ I tổng vốn đầu tư 47.464 tỷ đồng (tương đương 1,98 tỷ USD); nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ II có tổng vốn đầu tư 50.433 tỷ đồng (tương đương 2,1 tỷ USD).

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, trong thời gian không xa các dự án tại khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 sẽ hình thành; điều đó cũng có nghĩa là “dự án tầm cỡ” trong doanh nghiệp FDI tại tỉnh đã xuất hiện. Đồng thời, chính hạ tầng công nghiệp ở khu vực này, nhất là cảng biển sẽ mở lối cho doanh nghiệp FDI vào Lâm Đồng nhiều hơn theo chu kỳ mới.