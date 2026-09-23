USD cao nhất 2 tháng trước kỳ vọng Fed tăng tiếp lãi suất, yên Nhật lại cần can thiệp

USD cao nhất 2 tháng dù giá dầu giảm

Giá dầu thô Brent kỳ hạn đã giảm xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng, hiện đang giao dịch ở mức 99,22 USD/thùng trong sáng thứ Tư nhờ hy vọng rằng các nỗ lực ngoại giao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có thể mở đường cho một giải pháp chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.

“Tin tốt là giá dầu đã giảm nhẹ so với mức đỉnh, nhưng triển vọng phía trước vẫn chưa rõ ràng do thiếu thông tin cụ thể về khả năng giải quyết xung đột”, Michael Wan - Chuyên gia phân tích tiền tệ tại MUFG cho biết.

Tuy nhiên đồng USD vẫn được nâng đỡ nhờ kỳ vọng Fed sẽ tăng tiếp lãi suất sau những phát biểu ‘diều hâu’ của nhiều quan chức Fed.

“Điều cốt yếu là chính sách phải tạo ra sự kiềm chế đáng kể đối với lạm phát” để Fed có thể đạt mục tiêu lạm phát trong khoảng một năm rưỡi, qua đó dành thời gian cho các chính sách thắt chặt phát huy tác dụng đối với nền kinh tế, Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem cho biết hôm thứ Ba, đồng thời nhấn thêm: “Việc thắt chặt chính sách sớm và theo từng bước sẽ tốt hơn và ít gây xáo trộn hơn so với các hành động chính sách muộn màng, quy mô lớn và có khả năng đột ngột hơn” trong tương lai.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cũng cho rằng, “nếu nguyên nhân cốt lõi là do nhu cầu tăng quá nóng, tôi nghĩ hệ quả là phản ứng về lãi suất cần phải quyết liệt hơn và tập trung mạnh vào giai đoạn đầu”.

Theo công cụ FedWatch của CME, hiện các nhà đầu tư đang định giá khoảng 53,1% khả năng Fed sẽ tăng tiếp lãi suất tại cuộc họp tháng 10; trong khi khả năng nay tại cuộc họp tháng 12 lên tới 89,5%.

Kỳ vọng này đã hỗ trợ chỉ số USD Index – thước đó sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – tăng lên 100,70 vào cuối giờ sáng nay (giờ Việt Nam), mức cao nhất trong hai tháng qua.

Tuy nhiên theo các nhà phân tích, triển vọng của đồng USD vẫn rất khó lường và phụ thuộc nhiều vào chiến sự tại Trung Đông. Theo đó nếu như Mỹ và Iran đạt được thoả thuận hoà bình tiến tới chấm dứt chiến sự, giá dầu sẽ lại giảm mạnh như thời điểm tháng 6, áp lực lạm phát vì thế cũng sẽ dịu lại. Điều đó có thể ảnh hưởng tới lộ trình tăng lãi suất của các NHTW lớn, bao gồm cả Fed.

“Động lực hỗ trợ đồng đô la từ lãi suất có vẻ bền vững, nhưng thị trường hợp đồng tương lai đã phản ánh kỳ vọng thắt chặt nhiều hơn so với dự báo của chính Fed, vì vậy đồng đôla hiện cần các dữ liệu thực tế để xác nhận điều đó”, Kieran Williams - Trưởng bộ phận ngoại hối châu Á tại Intouch Capital Markets, nhận định.

Ngay cả trong trường hợp Fed tăng tiếp lãi suất, đó cũng không phải là cá biệt khi mà nhiều NHTW lớn khác cũng đều có kế hoạch tương tự để ứng phó với lạm phát. Lợi thế của đồng USD nhờ vào Fed vì thế cũng khó có thể được duy trì.

Yên Nhật lại cần can thiệp?

Sự mạnh lên của đồng USD đẩy đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu trong sáng thứ Tư, hiện đã giảm về quanh 157,63 JPY/USD – mức thấp nhất trong 2 tuần qua.

Lý do đồng tiền này không hề nhận được sự hỗ trợ nào từ động thái tăng lãi suất lên cao nhất 31 năm của NHTW Nhật (BOJ) vào ngày 18/9 vừa qua là do các nhà đầu tư nghi ngờ về quyết tâm tăng tốc độ tăng lãi suất của cơ quan này sau khi quyết định tăng lãi suất không nhận được sự đồn thuận tuyết đối và BOJ cũng không đưa ra bất kỳ một thôn tin cụ thể nào về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.

“Trừ khi BOJ thắt chặt chính sách nhanh hơn Fed, chênh lệch lãi suất khoảng 275 điểm cơ bản giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) sử dụng nguồn vốn bằng đồng yên”, Carlos Casanova - Chuyên gia kinh tế cấp cao về châu Á tại Union Bancaire Privée nhận định. “Chúng tôi dự báo tỷ giá USD/JPY sẽ tăng lên mức 160 vào cuối năm nay trước khi giảm nhẹ xuống 156 vào giữa năm 2027”.

Sự suy yếu của đồng yên Nhật càng làm tăng thêm rủi ro can thiệp từ Tokyo sau khi Chánh Văn phòng Nội các Nhật Minoru Kihara cho biết vào thứ Năm tuần trước rằng “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính Mỹ và nỗ lực duy trì sự ổn định của thị trường tiền tệ”, trong khi tờ Nikkei của Nhật cũng đưa tin nước này đã thực hiện kiểm tra tỷ giá USD/JPY vào thứ Sáu.

Trong khi thị trường Nhật Bản vẫn đang trong kỳ nghỉ “Tuần lễ Bạc”, khiến thanh khoản ở mức thấp và theo các nhà đầu tư, đây là thời điểm thích hợp để Tokyo ra tay can thiệp.

“Việc BOJ tăng lãi suất không giúp thu hẹp khoảng cách lợi suất, bởi Fed cũng đã tăng lãi suất với cùng biên độ chỉ hai ngày trước đó, do đó chênh lệch lãi suất vẫn duy trì ở mức cao”, Williams từ Intouch nhận định.

“Mốc 160 (yên đổi 1 USD) vẫn là một rủi ro tiềm ẩn, nhưng có thông tin cho thấy giới chức trách đã thay đổi cách tiếp cận: họ không còn phát tín hiệu báo trước về việc can thiệp hay nhắm vào một mức tỷ giá cố định cụ thể nào nữa; vì vậy, động thái kìm hãm đà tăng tỷ giá có thể diễn ra sớm hơn dự kiến ​​và dưới các hình thức khác”, chuyên gia này nói thêm.

Về diễn biến một số đồng tiền khác: - Đồng euro giảm 0,21% xuống còn 1,1425 USD/EUR; - Bảng Anh giảm 0,21% xuống 1,3315 USD/GBP; - Đôla Úc giảm 0,18% xuống 0,7102 USD/AUD; - Đôla Canada giảm 0,15% xuống 0,7099 USD/CAD