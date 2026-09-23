Bình Điền - Ninh Bình hợp tác Hội Nông dân thúc đẩy nông nghiệp xanh

Tham dự Hội nghị ký kết thảo thuận hợp tác giữa hai đơn vị có ông Triệu Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình; ông Nguyễn Đức Thọ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình cùng Câu lạc bộ Phân bón “Đầu Trâu miền Bắc” và một số nhà phân phối trên địa bàn.

Chương trình hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình và Công ty CP Bình Điền - Ninh Bình nhằm chuyển giao kỹ thuật, cung ứng phân bón chất lượng và đồng hành cùng nông dân trong sản xuất xanh, bền vững. Ảnh: BFC.

Theo nội dung ký kết ngày, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ, hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình canh tác tiến bộ, sử dụng phân bón cân đối, tiết kiệm và hiệu quả.

Các hoạt động chuyển giao kỹ thuật được gắn với điều kiện canh tác thực tế tại từng địa phương, giúp nông dân nâng cao kiến thức sử dụng vật tư đầu vào, tối ưu chi phí, nâng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.

Cùng với chuyển giao kỹ thuật, Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình phối hợp cung ứng ổn định các dòng phân bón Đầu Trâu do Công ty sản xuất và phân phối, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng. Việc kết hợp cung ứng sản phẩm với tư vấn kỹ thuật nhằm giúp nông dân lựa chọn và sử dụng phân bón phù hợp với từng loại cây trồng, điều kiện sản xuất.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy các mô hình sản xuất theo hướng an toàn, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ đất và nguồn nước, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao giá trị nông sản.

Trong chương trình hợp tác, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình giữ vai trò cầu nối, nắm bắt nhu cầu của hội viên, nông dân; Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình đồng hành về sản phẩm, kỹ thuật và giải pháp sử dụng phân bón.

Thông qua các lớp tập huấn, hội thảo và mô hình thực tế trên đồng ruộng, tiến bộ kỹ thuật và giải pháp canh tác mới được chuyển tải trực tiếp đến người sản xuất. Qua đó, nông dân có thêm cơ sở đánh giá hiệu quả và lựa chọn phương thức sản xuất phù hợp.

Chương trình đồng thời đặc biệt hướng tới chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó hiệu quả kinh tế gắn với chất lượng nông sản, sử dụng hợp lý vật tư đầu vào và bảo vệ môi trường.

Việc ký kết với Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục cụ thể hóa định hướng của Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình trong việc gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón với hỗ trợ kỹ thuật và đồng hành cùng người nông dân.

Thông qua sự phối hợp giữa doanh nghiệp, tổ chức Hội và người sản xuất, chương trình hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm chi phí đầu vào, cải thiện năng suất, chất lượng nông sản và thúc đẩy phương thức canh tác an toàn, thân thiện với môi trường.