Hàn Quốc muốn giảm phụ thuộc dầu Trung Đông xuống dưới 50%

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã chính thức thông qua Kế hoạch Cơ bản về An ninh Tài nguyên lần thứ 1 tại phiên họp thứ 6 của Hội đồng An ninh Tài nguyên diễn ra ngày 23/9.

Kế hoạch chiến lược 10 năm này đặt mục tiêu giảm tỷ lệ phụ thuộc vào nguồn dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông từ mức khoảng 70% trong năm 2025 xuống dưới 50% vào năm 2035, đồng thời mở rộng hạ tầng dự trữ quốc gia nhằm đối phó với những gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu do cuộc xung đột tại Iran gây ra.

Đây là kế hoạch an ninh tài nguyên trung và dài hạn đầu tiên mang tính liên bộ được xây dựng kể từ khi Đạo luật Đặc biệt về An ninh Tài nguyên Quốc gia có hiệu lực vào tháng 2/2025.

Bể chứa dầu tại bến dầu GS Caltex Corp. ở Incheon, Hàn Quốc, ngày 24 tháng 11 năm 2021. Ảnh: CFP

Trước những biến động địa chính trị tại vùng Vịnh và các hạn chế hàng hải qua eo biển Hormuz, chính quyền Hàn Quốc nhấn mạnh yêu cầu phải thực hiện một "chuyển biến căn bản" trong chuỗi cung ứng năng lượng.

Để thực hiện mục tiêu đa dạng hóa nguồn cung, Chính phủ Hàn Quốc quyết định khôi phục và mở rộng chính sách hỗ trợ chi phí vận tải cho các doanh nghiệp lọc dầu khi nhập khẩu dầu thô từ các khu vực ngoài Trung Đông như Mỹ, Canada, Mỹ Latinh và châu Phi.

Theo chiến lược mới, Seoul cũng điều chỉnh kế hoạch dự trữ dầu thô, đặt mục tiêu tăng lượng dự trữ thêm khoảng 20 triệu thùng vào năm 2030. Chính phủ Hàn Quốc đồng thời tìm cách bảo đảm thêm nguồn condensate, loại dầu siêu nhẹ chủ yếu được sử dụng để sản xuất naphtha .

Hàn Quốc đã đối mặt tình trạng thiếu naphtha, nguyên liệu quan trọng của ngành hóa dầu, kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Nước này phải nhập khẩu khoảng 45% nhu cầu naphtha, trong đó 77% thường đến từ Trung Đông.

Đối với khí tự nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu giảm tỷ lệ phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Trung Đông xuống dưới 30% vào năm 2035. Tỷ lệ này đã được hạ xuống 20% trong năm 2025.

Kế hoạch cũng mở rộng danh sách khoáng sản thiết yếu của Hàn Quốc từ 38 lên 51 loại, trong đó bổ sung 10 nguyên tố đất hiếm và germanium. Đây là vật liệu quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Hàn Quốc.