Theo báo cáo sơ bộ của Cục Hải quan, trong kỳ 1 tháng 9/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 54,86 tỷ USD, tăng 4,85% so với kỳ 1 tháng 8. Lũy kế đến hết ngày 15/9, tổng quy mô thương mại hàng hóa đạt 825,19 tỷ USD, tăng 29,44% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 26,02 tỷ USD nửa đầu tháng 9

Đáng chú ý, mức tăng của tổng kim ngạch thương mại trong kỳ chủ yếu đến từ chiều nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu đạt 26,02 tỷ USD, tăng 2,4%, trong khi nhập khẩu đạt 28,84 tỷ USD, tăng tới 7,16%.

Xét riêng chiều xuất khẩu, mức tăng 2,4% trong kỳ 1 tháng 9 tiếp tục cho thấy động lực tăng trưởng tập trung mạnh vào một số nhóm hàng chủ lực. Nổi bật nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Kim ngạch nhóm này đạt khoảng 9,57 tỷ USD, tăng 30,62% so với kỳ 1 tháng 8. Với quy mô lớn và mức tăng đột biến, đây là nhóm đóng góp quan trọng nhất vào mức tăng chung của xuất khẩu trong kỳ.

Ở chiều nhập khẩu, mức tăng 7,16% cũng chủ yếu đến từ sự gia tăng của cả nhóm linh kiện, nguyên vật liệu và một số mặt hàng phục vụ sản xuất. Cụ thể, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm có quy mô nhập khẩu lớn nhất, đạt khoảng 13,12 tỷ USD, tăng 3,06%.

Một số nhóm đầu vào cho sản xuất cũng tăng đáng kể. Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 4,79%, trong khi xuất khẩu cùng nhóm tăng 9,47%. Điều này cho thấy một phần nhu cầu nhập khẩu đang gắn với hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Ở nhóm năng lượng, nhập khẩu dầu thô tăng 43,83%, trong khi xăng dầu các loại giảm 19,46% và than đá giảm 24,1%.

Khu vực FDI tiếp tục giữ vai trò lớn trong hoạt động thương mại. Trong kỳ 1 tháng 9/2026, khu vực này xuất khẩu 21,81 tỷ USD, tăng 5,57%, trong khi nhập khẩu đạt 22,25 tỷ USD, tăng 7,16%, qua đó ghi nhận nhập siêu khoảng 440 triệu USD.