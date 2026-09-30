Triển lãm nội thất và xây dựng Việt Nam – VIBE 2026 quy tụ hơn 700 gian hàng

Tham dự lễ khai mạc triển lãm có các đồng chí: Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Diện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); lãnh đạo các hiệp hội, cùng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng (đứng giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức VIBE 2026 cho biết, triển lãm năm nay quy tụ hơn 700 gian hàng, dự kiến thu hút hơn 15.000 lượt khách tham quan là các chủ đầu tư, nhà thầu, kiến trúc sư và nhà phân phối trong và ngoài nước. Triển lãm còn có không gian trưng bày toàn cảnh các siêu dự án về hạ tầng và quy hoạch đô thị.

Nhiều sản phẩm được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: ĐỨC TRUNG

VIBE 2026 còn có chuỗi hoạt động liên quan như: V-Talk, V-Connect, V-Workshop và các chương trình tôn vinh thiết kế. Thông qua các hoạt động này, VIBE 2026 tiếp tục tạo không gian để cộng đồng nghề nghiệp cập nhật xu hướng, đối thoại về tiêu chuẩn mới và tiếp cận các chủ đề đang định hình tương lai ngành.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 3-10.