Văn học thiếu nhi, văn học cho gia đình bán chạy tháng 9

Tháng 9 ở nhà sách Kim Đồng (chi nhánh Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TP.HCM), những tác phẩm truyện tranh, sách tranh về chủ đề Trung Thu như Sự tích chú cuội cung trăng, Chú dế đêm trăng, Lễ hội đèn lồng... được phụ huynh tìm mua.

Các ấn phẩm xuất bản dựa trên phim hoạt hình Ghibli như Hàng xóm của tôi là Totoro, Cô bé Ponyo, Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki... duy trì sức mua tốt, cho thấy nhu cầu của người hâm mộ đối với dòng sách này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bộ sách Truyện kể lịch sử mới ra mắt của NXB Kim Đồng cũng được phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm. Nội dung của các tác phẩm xoay quanh những bậc hiền tài của Việt Nam như Trần Thái Tông, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du..., được kể dưới góc nhìn gần gũi, sinh động và giàu cảm xúc.

Theo ghi nhận, 5 tác phẩm thuộc bảng xếp hạng sách bán chạy tháng 9 của nhà sách Phương Nam (chi nhánh Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM) là tiểu thuyết, trong đó Chuyện tình thị trấn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dẫn đầu.

Tại nhà sách FAHASA Tân Định (phường Xuân Hòa, TP.HCM), dẫn đầu bảng xếp hạng sách bán chạy với dòng sách Tổng hợp là các tác phẩm viết về AI. Trong khi đó, series sách Vị thần của những quyết định đứng vị trí đầu tiên trong dòng sách Tâm lý kỹ năng. Ở dòng sách Kinh tế, Kỹ năng quản lý tài chính đỉnh cao giữ vị trí đầu bảng. Đứng đầu dòng sách Văn học là tiểu thuyết Bố con cá gai. Ngoài ra, ấn phẩm về Thỏ Bảy Màu - một trong những IP được yêu thích nhất mạng xã hội Việt Nam vẫn được nhiều độc giả tìm mua.

Tại Nhà sách FAHASA (chi nhánh Xã Đàn, Hà Nội), bộ đôi cuốn sách Bố con cá gai và Người bố cá gai của tôi tiếp tục lọt vào danh sách bán chạy. Cuốn sách vẫn giữ "sức nóng" từ tháng 7 tới nay tại hiệu sách và một số hội chợ sách tổ chức gần đây. Theo đà, các tác phẩm văn học Hàn Quốc khác cũng nhờ vậy mà được chú ý hơn. Mảng sách kinh tế, sách tâm lý kỹ năng, sách văn học, sách bán chạy vẫn là các cuốn sách kinh điển, có sức bán đều qua nhiều tháng.

Tại Nhà sách Lâm (Đinh Lễ, Hà Nội), một cuốn sách mới được quan tâm tháng này là Tử thư di truyền - Cõi mộng Darwin. Theo sách, tác giả cho rằng mỗi sinh vật sống đều giống như một “cuốn sách” lưu giữ thông tin về quá khứ. Với hơn 130 hình ảnh, cuốn sách đưa người đọc đi qua nhiều ví dụ của thế giới tự nhiên, từ những đặc điểm dễ dàng quan sát bằng mắt thường đến các cấu trúc và mô hình ẩn sâu bên trong sự sống.

Mảng văn học, cuốn Mắt Biển của nhà văn Dương Hướng, do Tao Đàn phát hành, cũng nhận được sự quan tâm. Cuốn tiểu thuyết mới phát hành tháng 8 năm nay.

Tại Nhà sách Kim Đồng (Quang Trung, Hà Nội), tháng Trung Thu nên các sách mới về Trung Thu được độc giả tìm đọc. Năm nay, Nhà xuất bản Kim Đồng mới ra mắt cuốn Tiệm kem trên Mặt Trăng.

Cuốn Chú Tễu kể chuyện, Em vui Tết Trung Thu cũng mới được tái bản với phiên bản bìa mới, thu hút sự quan tâm của độc giả.