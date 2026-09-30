Quế Phước truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo xã Quế Phước cùng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước phối hợp với Tổ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiến hành khảo sát, khai quật 10 vị trí nghi có phần mộ liệt sĩ tại thôn Mậu Long và thôn Tứ Nhũ.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo xã Quế Phước đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: MINH THÔNG

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng đã cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tại khu vực núi Bằng Cừ (khu Dầu Lâm), phát hiện một hài cốt được bọc trong áo mưa ni lông, phần mộ xếp đá, nằm gần hai căn hầm. Bước đầu nhận định liệt sĩ có khả năng hy sinh do bom.

Tại khu vực Nhũ Sơn cũ, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt có phần mộ đắp đá và đang tiếp tục xác minh các di vật liên quan.

Thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang xã Quế Phước. Ảnh: MINH THÔNG

Tại thôn Mậu Long, địa phương đã quy tập 3 hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cùng một số di vật như lọ thủy tinh, cúc áo, mảnh khăn và vải băng vết thương. Một hài cốt đã được lấy mẫu sinh học phục vụ giám định ADN. Hiện danh tính các liệt sĩ chưa được xác định.