'Gà nước' của Việt Nam có đầy chợ, giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg: 8 tháng thu về 90 triệu USD, Nhật Bản 'mê như điếu đổ'

Loại cá được ví như "gà nước"

Cá rô phi từ lâu đã xuất hiện phổ biến trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Loại cá nước ngọt này có khả năng thích nghi tốt, sinh trưởng nhanh, được nuôi tại nhiều địa phương nên nguồn cung tương đối dồi dào.

Một trong những ưu điểm của cá rô phi là phần thịt trắng, dày, vị khá nhẹ và ít xương dăm. Nhờ đặc điểm này, cá có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau, từ rán, nướng, hấp, kho cho đến nấu canh, làm bún hay chả cá.

Cá rô phi đôi khi còn được ví von là “gà nước” bởi phần thịt trắng, dễ ăn và dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu. Ở thị trường trong nước, cá rô phi có lợi thế lớn về giá. Tùy thời điểm, kích cỡ, nơi bán và hình thức sơ chế, cá nguyên con thường chỉ có giá vài chục nghìn đồng mỗi kg. Cá phi lê đã sơ chế sẽ có mức giá cao hơn.

Cá rô phi được biết đến là loại cá phổ biến, dễ nuôi và có giá tương đối bình dân - Ảnh minh hoạ

Bên cạnh giá thành dễ tiếp cận, cá rô phi còn cung cấp lượng protein đáng kể. Theo dữ liệu USDA, khoảng 100g cá rô phi chín có thể cung cấp khoảng 26g protein, cùng vitamin B12, niacin, phốt pho, selen và kali.

Protein cần thiết cho việc duy trì và sửa chữa các mô của cơ thể, trong khi vitamin và khoáng chất trong cá tham gia vào nhiều hoạt động chuyển hóa khác nhau.

Cá rô phi Việt ngày càng được chú ý trên thị trường xuất khẩu

Không chỉ quen thuộc tại thị trường trong nước, cá rô phi Việt Nam đang từng bước mở rộng chỗ đứng tại một số thị trường nước ngoài.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá rô phi Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng tích cực trong 8 tháng đầu năm 2026, với tổng kim ngạch đạt 90 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Brazil tiếp tục là thị trường chủ lực, trong khi Nhật Bản ghi nhận mức tăng đáng chú ý và mở thêm hướng phát triển cho sản phẩm cá rô phi Việt Nam.

Cá rô phi đôi khi còn được ví von là “gà nước” bởi phần thịt trắng, dễ ăn và dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu - Ảnh minh hoạ

Riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu sang Brazil đạt 4 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8/2026, xuất khẩu cá rô phi sang thị trường này đạt 44 triệu USD, tăng 22.142% so với cùng kỳ. Mức tăng đột biến này chủ yếu phản ánh sự mở rộng nhanh về quy mô xuất khẩu từ nền kim ngạch thấp của cùng kỳ năm trước. Brazil hiện đóng góp gần một nửa tổng kim ngạch cá rô phi của Việt Nam trong 8 tháng, qua đó trở thành một trong những thị trường quan trọng đối với ngành hàng này.

Nhật Bản ghi nhận mức tăng đáng chú ý trong tháng 8, với kim ngạch 400 nghìn USD, tăng 192% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 2 triệu USD, tăng 77%.

Đáng chú ý, cá rô phi nước lợ của Việt Nam đã bắt đầu được đưa vào phân khúc sushi, sashimi tại Nhật Bản. Việc đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng, kiểm soát nước nuôi, truy xuất nguồn gốc, chế biến cho phân khúc này cho thấy khả năng mở rộng giá trị sử dụng của cá rô phi Việt Nam, thay vì chỉ cạnh tranh ở phân khúc phổ thông.

Cách chọn cá rô phi tươi ngon

Nếu mua cá rô phi còn sống, nên ưu tiên những con bơi khỏe, phản ứng nhanh, thân nguyên vẹn và không có biểu hiện bất thường.

Với cá đã được làm sẵn, có thể quan sát một số đặc điểm để đánh giá độ tươi. Mắt cá nên còn trong, không đục; thịt chắc, có độ đàn hồi và không bị mềm nhũn. Mang cá cũng là vị trí dễ quan sát. Cá còn tươi thường có mang đỏ hoặc đỏ hồng, không thâm đen và không xuất hiện mùi bất thường.

Ngoài ra, nên ưu tiên cá có nguồn gốc rõ ràng. Nếu mua cá đã phi lê hoặc đóng gói, cần kiểm tra ngày đóng gói, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản. Cá có mùi lạ, thịt đổi màu hoặc bề mặt nhớt bất thường thì không nên mua.

Món ngon từ cá rô phi như:

Cá rô phi rán: Đây là cách chế biến đơn giản và quen thuộc nhất. Cá được làm sạch, thấm khô rồi rán đến khi lớp da vàng giòn, phần thịt bên trong vẫn mềm. Có thể ăn cùng nước mắm gừng, nước mắm chua ngọt hoặc rau sống.

Cá rô phi nướng: Cá có thể ướp với hành, tỏi, nước mắm, tiêu và một chút gia vị rồi nướng. Phần da bên ngoài vàng thơm trong khi thịt cá giữ được độ mềm, thích hợp ăn cùng bún và rau sống.

Bún cá rô phi: Cá được lọc thịt, chiên vàng rồi dùng cùng nước dùng có cà chua, dứa và các nguyên liệu tạo vị chua nhẹ. Phần xương cá có thể tận dụng để ninh nước dùng, giúp món ăn thêm vị ngọt.

Chả cá rô phi lá lốt: Thịt cá được lọc xương, băm hoặc xay nhỏ, nêm gia vị rồi cuốn lá lốt và rán vàng. Mùi thơm của lá lốt kết hợp với phần thịt cá mềm tạo thành món ăn khá đưa cơm.

Ngoài những món trên, cá rô phi còn có thể kho riềng, hấp gừng hành, sốt cà chua, nấu canh chua hoặc áp chảo. Nếu muốn hạn chế lượng dầu mỡ, có thể ưu tiên hấp, nướng hoặc áp chảo thay cho chiên ngập dầu.