Đường Trường Sa ở TP.HCM đang 'vào Thu' rất dịu, Gen Z 'đổ bộ' check-in
Hàng cây thay lá trên đường Trường Sa (TP.HCM) tạo nên khung cảnh được ví như mùa Thu giữa lòng thành phố, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, check-in. Không chỉ các tuyến đường ven kênh trở nên nhộn nhịp, lượng khách tại những quán cà phê quanh khu vực cũng tăng gấp 4 lần so với ngày thường trong thời điểm hàng cây vào mùa thay lá.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/duong-truong-sa-o-tphcm-dang-vao-thu-rat-diu-gen-z-do-bo-check-in-post1880122.tpo