Hà Nội: Làng nghề mộc Thượng Quán tất bật sản xuất phục vụ mùa cao điểm

Ảnh minh họa. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Những ngày này, không khí lại rộn ràng về với người dân làng nghề mộc điêu khắc thôn Thượng Quán khi các người thợ lành nghề đang cần mẫn hoàn thiện công đoạn cuối cùng của những sản phẩm tượng, linh vật là các chú trâu, rồng, dê… bằng gỗ để kịp thời phục vụ nhu cầu Tết.

Tăng tốc sản xuất "linh vật" với ý nghĩa cầu mong năm mới tốt lành

"Linh vật" của năm 2027 là con dê nên đi dọc đường làng, đâu đâu cũng thấy gỗ đã được xẻ thành từng khúc xếp ở ven đường chờ đến tháng 10 sẽ cho ra thành phẩm. Từ những khúc gỗ khô vô tri, các nghệ nhân chế tác thành hình những bức tượng, con vật độc đáo.

Khác với những năm trước, năm nay các gia đình làm nghề mộc tại thôn Thượng Quán tính toán kỹ hơn để tiết kiệm chi phí, thời gian cao điểm sẽ làm muộn hơn mọi năm, số lượng sản phẩm, công đoạn đục tượng hoặc đục đẽo con linh vật cần tuân thủ yêu cầu đầu ra, với mục tiêu cuối cùng để có mẫu mã đẹp, bắt mắt phục vụ thị hiếu khách hàng.

Để đưa ra thị trường các mẫu linh vật dê năm nay phải đẹp, bảo đảm đầy đủ các yếu tố về chất lượng, kích thước, hình dáng thì nhiều xưởng sẽ có 2 hình thức sản xuất là đục hoàn toàn bằng tay hoặc sản xuất bằng máy. Mẫu mã, kích thước sẽ được sản xuất theo nhu cầu của khách hàng.

Năm nay, khách hàng chủ yếu chọn đặt những chú dê thể hiện với hình ảnh thần thái sống động, chân bước vững chắc mang ý nghĩa cầu mong sự bình an, sung túc và may mắn trong năm mới 2027. Mẫu tượng linh vật dê làm bằng gỗ chủ yếu được thiết kế đứng trên núi đá hoặc đứng trên những đồng tiền xu, với mong muốn bước sang năm mới tài lộc, khỏe mạnh...

Những đôi bàn tay giữ lửa nghề

Thời điểm năm nay nguồn hàng tiêu thụ khó khăn nên nhiều lao động đã chọn một số nghề khác có thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn tiếp tục duy trì làm nghề.

Những nghệ nhân ở làng nghề mộc điêu khắc thôn Thượng Quán thời gian qua chủ yếu sử dụng gỗ hương đá để làm những bức tượng, những con linh vật bằng gỗ do giá thành hợp lý, chất lượng tốt.

Tính đến thời điểm hiện nay, nếu mỗi cơ sở sản xuất bằng máy thì một ngày sẽ đưa ra 7-10 bức tượng hoặc linh vật đục thô, tùy thuộc vào kích thước to nhỏ. Với những mẫu linh vật to, nhiều chi tiết thì sản xuất bằng máy cần từ 1-2 ngày. Còn nếu đục hoàn toàn bằng tay thì một con linh vật cần tới 3-4 ngày tùy theo hình con vật.

Thượng Quán được sáp nhập từ thôn Thượng Cung và Định Quán. Trước đây, 80% nhân khẩu nơi đây làm nghề mộc điêu khắc, đến nay chỉ còn khoảng 60% gia đình làm nghề, do sức tiêu thụ sản phẩm giảm sút. Tuy nhiên, nhờ có làng nghề truyền thống nên đã giải quyết được việc làm cho nhiều lao động, góp phần nâng cao đời sống người dân. Không những vậy, nghề mộc của thôn Thượng Quán còn giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Bên cạnh đó, thời gian qua hoạt động sản xuất làng nghề mộc còn giúp địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để thích ứng với sản xuất ở thời kỳ công nghệ số, hàng trăm gia đình cũng đã đầu tư mua máy đục CNC phục vụ sản xuất và nâng cấp bán hàng online tương đối hiệu quả./.