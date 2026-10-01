4 không khi giác hơi

Tôi thấy nhiều người đau cổ vai gáy làm giác hơi cả ở cổ. Xin bác sĩ tư vấn phương pháp này áp dụng cho vị trí nào của cơ thể. Ai không nên giác hơi! (Lê Thuý Hà - TPHCM).

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Giác hơi có thể giúp một số người cảm thấy thư giãn, giảm đau mỏi nhưng đây không phải thủ thuật có thể thực hiện tùy tiện. Giác sai vị trí, sai kỹ thuật hoặc áp dụng cho người có chống chỉ định có thể gây bỏng, tổn thương da, chảy máu, nhiễm trùng, thậm chí làm nặng thêm một số bệnh lý.

1. Không giác lên vùng da tổn thương, động mạch

Người dân tuyệt đối không thực hiện giác hơi trên vùng da trầy xước, viêm, nhiễm trùng hoặc mắc các bệnh da liễu như chàm, vảy nến, lang ben, hắc lào. Những vùng da quá mỏng, nhão, mất tính đàn hồi, có sẹo hoặc còn dấu vết của lần giác trước cũng không nên tiếp tục giác.

Các vị trí có mạch máu nông, động mạch hoặc tĩnh mạch lớn cũng cần tránh; không giác ở mắt, mũi, môi, đầu vú, vùng tim đập và những khu vực có nguy cơ tổn thương cao.

Học viên thực hành giác hơi. Ảnh: BSCC.

2. Không giác khi có bệnh lý hoặc tình trạng chống chỉ định

Người đang sốt cao, co giật, phù toàn thân, suy nhược nặng hoặc có huyết khối tĩnh mạch sâu không nên tự ý giác hơi.

Đặc biệt, người mắc bệnh tim, thận, phổi, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu, bệnh máu trắng hoặc có tình trạng dễ xuất huyết dưới da cần được bác sĩ đánh giá trước khi thực hiện giác hơi. Người bị giãn tĩnh mạch tại vị trí định giác hoặc ung thư di căn cũng cần tránh tự ý áp dụng phương pháp này.

3. Không giác nếu đang dùng thuốc chống đông

Lực hút của ống giác có thể gây tụ máu, bầm tím và tổn thương dưới da. Nguy cơ này càng đáng lưu ý ở người đang sử dụng thuốc chống đông hoặc có bệnh lý làm tăng nguy cơ chảy máu.

Với giác hơi có chích lễ, nguy cơ chảy máu càng cao. Một số trường hợp biến chứng nghiêm trọng, dù hiếm gặp, đã được ghi nhận như thiếu máu do mất máu hoặc chảy máu trong hộp sọ sau giác hơi vùng đầu.

Trẻ dưới 4 tuổi không nên giác hơi. Người cao tuổi cũng cần đặc biệt thận trọng vì da mỏng và cơ mềm nhão hơn, dễ bị tổn thương.

4. Không giác khi cơ thể đang ở trạng thái bất lợi

Người dân không nên thực hiện giác hơi đang say rượu, quá mệt, quá đói hoặc quá no. Trong quá trình giác, nếu xuất hiện choáng váng, hoa mắt, đau đầu, buồn nôn, ớn lạnh hoặc vã mồ hôi nhiều, bạn cần dừng thủ thuật và xử trí kịp thời.

Dụng cụ giác hơi phải được làm sạch, khử khuẩn đúng cách để tránh lây nhiễm qua đường máu; không dùng chung dụng cụ chưa được khử khuẩn giữa nhiều người.

Tại nhà, mọi người nên ưu tiên dụng cụ hút khí thay vì giác bằng lửa để giảm nguy cơ bỏng và hỏa hoạn. Người thực hiện cũng cần kiểm tra ống giác, bảo đảm không nứt vỡ hoặc có miệng sắc gây trầy xước da.