Vì sao nhà có robot vẫn cần máy lau sàn cầm tay

Robot hút bụi lau nhà đã trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ khả năng tự động làm sạch theo lịch. Người dùng có thể để robot hoạt động khi vắng nhà, thậm chí theo dõi và điều khiển từ xa qua ứng dụng. Những model có trạm tự đổ bụi, giặt và sấy giẻ còn giảm đáng kể số lần phải can thiệp thủ công. Tuy nhiên, sự tiện lợi này không đồng nghĩa robot có thể thay thế mọi cách lau dọn.

Robot hút bụi phù hợp với việc duy trì sàn sạch theo lịch, trong khi máy lau cầm tay xử lý nhanh các vết bẩn phát sinh.

Trong sinh hoạt hằng ngày, vết bẩn thường xuất hiện không theo lịch. Một ít nước hoặc thức ăn đổ xuống sàn bếp, dấu chân ướt sau khi đi ngoài trời hay vụn thực phẩm dưới bàn ăn đều cần được xử lý ngay. Robot vẫn có thể được điều đến khu vực này, nhưng thường phải mất thời gian định vị, di chuyển và đôi khi cần làm sạch một vùng rộng hơn mức cần thiết. Nếu xung quanh có ghế, đồ chơi hoặc nhiều vật dụng, người dùng còn phải dọn đường trước khi robot hoạt động.

Đây là khoảng trống mà máy lau sàn cầm tay có thể giải quyết. Thay vì chờ robot chạy theo lộ trình, người dùng chỉ cần cầm máy và đưa trực tiếp đến vị trí cần làm sạch. Thiết bị có thể len quanh chân bàn, cạnh tủ hoặc những khu vực robot khó tiếp cận. Với khả năng hút và lau cùng lúc, máy cũng giúp rút ngắn quy trình so với việc sử dụng máy hút bụi rồi tiếp tục lấy cây lau nhà.

Dù vậy, máy lau sàn cầm tay lại đặt ra một vấn đề khác: việc chăm sóc sau khi sử dụng. Người dùng thường phải đổ nước bẩn, kiểm tra bình nước sạch, vệ sinh con lăn và làm khô các bộ phận. Với một lần lau tổng thể, những thao tác này không quá bất tiện. Nhưng nếu chỉ xử lý vài vết bẩn nhỏ giữa ngày, quy trình vệ sinh máy có thể khiến người dùng quay lại lựa chọn đơn giản hơn là lấy khăn lau.

Trạm tự làm sạch và sấy con lăn có thể giảm bớt công việc vệ sinh sau mỗi lần sử dụng máy lau sàn.

Vì vậy, các hệ thống trạm đi kèm đang trở thành một phần quan trọng của máy lau sàn hiện đại. Chẳng hạn, Tineco Floor One Station S9 Artist kết hợp hút và lau, đồng thời đi kèm trạm có khả năng giặt con lăn bằng nước nóng và sấy khô sau khi sử dụng. Sản phẩm được công bố có lực hút 22.000 Pa, chế độ lau nước nóng, bình chứa nước 5 lít và cơ chế cấp nước tự động. Những tính năng này không loại bỏ hoàn toàn việc vệ sinh thiết bị, nhưng có thể giảm số thao tác người dùng phải thực hiện sau mỗi lần lau.

Robot hút bụi và máy lau sàn cầm tay vì thế phục vụ hai nhu cầu khác nhau. Robot phù hợp với việc duy trì độ sạch tổng thể theo lịch, trong khi máy cầm tay hữu ích khi cần xử lý nhanh một khu vực cụ thể. Khi phần việc trước và sau khi lau được rút gọn, thiết bị cầm tay có thêm cơ hội trở thành công cụ được lấy ra mỗi ngày, thay vì chỉ xuất hiện vào những buổi tổng vệ sinh.