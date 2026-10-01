Cúm mùa 'trở mình' khi thời tiết thất thường, 4 nhóm người cần cảnh giác

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin về tình hình cúm mùa, trong bối cảnh số ca mắc tại Việt Nam có xu hướng tăng trong một số tuần gần đây.

Theo số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, số trường hợp mắc cúm mùa đang gia tăng, song chưa ghi nhận sự gia tăng đột biến, cục bộ tại các địa phương.

Cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, lây truyền chủ yếu qua các giọt bắn hô hấp hoặc tiếp xúc với bề mặt có virus. Bệnh có thể xuất hiện quanh năm nhưng thường gia tăng vào thời điểm giao mùa, nhất là khi thời tiết nóng lạnh xen kẽ, thay đổi thất thường.

Phần lớn người mắc cúm có triệu chứng nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, bệnh có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.

Cúm đang tăng tại khu vực

Không chỉ Việt Nam, hoạt động của cúm cũng có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực.

Dữ liệu giám sát của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương cho thấy, đến tuần 33 năm 2026, tỷ lệ hoạt động của cúm trong khu vực tăng từ khoảng 12% lên 13% chỉ trong vòng hai tuần.

Trẻ em dưới 5 tuổi thuộc nhóm có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm. Ảnh: Dương Liễu

Tại Nhật Bản, các đợt bùng phát cúm được ghi nhận từ cuối tháng 8/2026, sớm hơn thời điểm thường gặp hằng năm. Hong Kong (Trung Quốc) cũng ghi nhận xu hướng tương tự, trong đó các trường hợp nặng chủ yếu ở người cao tuổi và trẻ em.

Theo Bộ Y tế, thành phần vaccine cúm mùa 2026-2027 đã được cập nhật theo khuyến nghị của WHO, dựa trên dữ liệu giám sát virus cúm trên toàn cầu. Trong đó, vaccine được cập nhật hai chủng gồm cúm A/H3N2 (subclade K), biến thể đang lưu hành nổi trội thời gian gần đây, và cúm B/Victoria.

Ai cần đặc biệt cảnh giác?

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng cúm, nhất là trong thời điểm số ca mắc có xu hướng gia tăng.

Người dân nên đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ở nơi đông người hoặc không gian kín, thông khí kém. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng, mũi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo; bỏ khăn giấy đã sử dụng đúng nơi quy định và rửa tay ngay sau đó. Người dân cũng nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Nhà ở, nơi làm việc, lớp học cần được giữ thông thoáng; thường xuyên vệ sinh các bề mặt tiếp xúc. Đồng thời, nên hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp.

Người có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi nên hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe.

Cục Phòng bệnh cũng khuyến cáo duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc. Người có bệnh nền cần tuân thủ điều trị và kiểm soát tốt bệnh nền.

Người dân không nên tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Nhóm có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm gồm người trên 65 tuổi; trẻ dưới 5 tuổi; phụ nữ mang thai, đặc biệt trong ba tháng cuối thai kỳ, hoặc phụ nữ mới sinh trong vòng hai tuần.

Ngoài ra, người mắc các bệnh nền như tim mạch, phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường; người suy giảm miễn dịch cũng thuộc nhóm cần đặc biệt lưu ý.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ hoặc có dấu hiệu bệnh diễn biến nặng cần liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.