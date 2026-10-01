Tiêm filler ở spa, người đàn ông suýt 'mất mũi'

Bệnh nhân nam, gần 40 tuổi, thực hiện tiêm filler vùng mũi tại một spa. Chỉ 1 ngày sau thủ thuật, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sưng đau vùng mũi, chảy nhiều dịch mủ và hoại tử một phần cánh mũi.

Nhận thấy tình trạng bất thường, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và được nhập viện để điều trị.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân sau ca xử lý tiêm filler bị hoại tử. Ảnh: Bệnh viện Da liễu Trung ương

ThS.BS. Vũ Đình Tâm, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết bệnh nhân bị hoại tử một phần cánh mũi, vùng mũi viêm tấy và xuất hiện nhiều mụn mủ. Sau 1 tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Trường hợp này cho thấy biến chứng sau tiêm filler có thể xuất hiện rất nhanh và nghiêm trọng hơn nhiều so với những phản ứng thường gặp như sưng, bầm tím hoặc đau nhẹ sau tiêm.

Theo ThS.BS. Vũ Đình Tâm, một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của tiêm filler là tắc mạch. Tình trạng này có thể xảy ra khi filler đi vào lòng mạch hoặc chèn ép mạch máu, làm giảm hoặc ngừng dòng máu đến mô. Khi mô bị thiếu máu, thiếu oxy kéo dài, tổn thương có thể tiến triển thành hoại tử.

Vùng mũi đặc biệt cần thận trọng do hệ thống mạch máu phức tạp và có các nhánh liên quan đến hệ mạch quanh mắt. Trong những trường hợp nặng, tắc mạch do filler không chỉ gây tổn thương mô, hoại tử mà còn có thể dẫn đến mất thị lực, đột quỵ não, thậm chí tử vong.

Ngoài tắc mạch, tiêm filler không bảo đảm vô khuẩn hoặc không đúng quy trình còn có thể gây nhiễm trùng, áp xe, viêm mô, tổn thương da và sẹo. Những biến chứng này có thể cần điều trị kéo dài và ảnh hưởng lâu dài đến thẩm mỹ.

Theo TS.BS. Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, để giảm thiểu nguy cơ, người thực hiện cần hiểu rõ giải phẫu mạch máu vùng mặt, chỉ định và chống chỉ định của filler, kỹ thuật tiêm an toàn, đồng thời phải có khả năng nhận biết và xử trí sớm các biến chứng.

Bộ Y tế khuyến cáo người sử dụng filler nên lựa chọn nhân viên y tế được cấp phép, có đào tạo và kinh nghiệm phù hợp về tiêm filler. Các tài liệu chuyên môn cũng nhấn mạnh vai trò của kiến thức giải phẫu và đào tạo trong phòng ngừa, nhận biết và xử trí biến chứng mạch máu.

Người dân không nên thực hiện tiêm filler tại spa hoặc các cơ sở không được cấp phép thực hiện thủ thuật y khoa, kể cả khi được quảng cáo với mức giá thấp, thực hiện nhanh hoặc cam kết "không biến chứng".

TS. Sơn cho biết, sau tiêm filler, nếu xuất hiện đau dữ dội hoặc đau tăng nhanh, da vùng tiêm trắng bệch, tím/xanh, lạnh bất thường, xuất hiện tổn thương da hoặc dấu hiệu hoại tử, người bệnh cần được khám ngay. Đặc biệt, các triệu chứng như nhìn mờ, đau mắt, nhìn đôi, mất thị lực, yếu liệt, méo miệng hoặc nói khó cần được coi là dấu hiệu cấp cứu và phải nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng xử trí biến chứng.

Với các trường hợp nghi ngờ tắc mạch, thời gian có ý nghĩa quan trọng. Việc phát hiện và điều trị càng sớm có thể giúp hạn chế tổn thương mô và các di chứng nghiêm trọng.

TS. Sơn khuyến cáo, trước khi tiêm filler, người dân nên:

- Lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép thực hiện thủ thuật.

- Đảm bảo người thực hiện là bác sĩ/nhân viên y tế có chuyên môn và được đào tạo phù hợp về tiêm filler.

- Hỏi rõ về sản phẩm filler, nguồn gốc và thông tin sản phẩm.

- Được tư vấn đầy đủ về lợi ích, giới hạn và các nguy cơ có thể xảy ra.

- Không tự theo dõi tại nhà khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau tiêm.