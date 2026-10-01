'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

“Chích máu chữa đột quỵ, giác hơi hút máu”

“Chị sử dụng chích kết hợp với giác để lấy huyết ứ ra”, chị Nguyễn Thị Diệu Linh (Hà Nội), người thực hiện phương pháp được giới thiệu là “chích máu chữa đột quỵ, giác hơi hút máu”, nói.

Theo chị Linh, phương pháp này không áp dụng theo liệu trình cố định mà tùy vào “phản ứng của cơ thể và sự chữa lành”. Với người tập gym bị đau mỏi, căng tức cơ, chị cho rằng có thể thực hiện khi cảm thấy khó chịu và dừng khi thấy ổn.

“Thường các bạn tập gym thì vùng cơ nách hay bị bó, co cứng lại, nó sẽ gây tê, gây đau. Cái này thực ra cũng chẳng cần phải liệu trình gì đâu. Em cứ xử lý, thấy ổn thì lại tập bình thường”, chị nói.

Chị Linh cho biết trước đây từng thực hiện phương pháp này bằng mảnh sành và cho rằng đây là phương pháp cổ truyền.

“Hút huyết ứ” để phòng đột quỵ?

Khi được hỏi về một khách hàng đã từng thực hiện phương pháp và cho biết cảm thấy khỏe hơn, đỡ mệt mỏi, chị Linh lý giải rằng người này có tình trạng “khí huyết ứ trệ rất là nhiều”.

“Như bạn đó khí huyết ứ trệ rất là nhiều, tình trạng máu độc, máu đông cũng rất là nhiều. Bạn ấy suýt bị đột quỵ rồi, vì huyết ứ trong cơ thể nhiều nên sẽ sinh ra mệt mỏi vì nó không thông”, chị Linh kể.

Theo chị Linh, “khí huyết không thông” gây mệt mỏi và nhiều vấn đề sức khỏe. Khi “giải phóng được huyết ứ” ra, cơ thể sẽ khỏe hơn do máu được lưu thông.

Điểm chung của các phương pháp này là dựa trên cách lý giải về “máu độc”, “huyết ứ”, “máu tắc nghẽn” và cho rằng việc lấy máu ra ngoài sẽ giúp lưu thông khí huyết. Tuy nhiên, đây không phải cơ chế điều trị đột quỵ được y khoa hiện đại công nhận. Ảnh: FBNV

Anh T.Đ.B, một người từng bị đột quỵ và thực hiện phương pháp này cũng cho biết cảm thấy “nhẹ người” sau khi thực hiện phương pháp.

“Hiệu quả mà, nhẹ người lắm. Tất cả chúng ta bị đau nhức, mỏi, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi là do những cục máu tắc nghẽn trong thành mạch. Khi hút được nó ra, khí huyết lưu thông thì cơ thể mới thoải mái”, anh B. chia sẻ.

Anh B. cho rằng phương pháp này có thể “phòng chống đột quỵ và các bệnh nan y”. Theo anh, lần gần nhất thực hiện là vào chiều hôm trước và hiện duy trì khoảng một tuần một lần.

“Anh làm khoảng 1 năm, sáu lần là hết. Phải hút nọc độc ra thì mới khỏi”, anh B. cho hay.

Những chia sẻ như trên xuất hiện trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền nhiều nội dung về chích máu đầu ngón tay, giác hơi hoặc hút máu ở vùng cổ với mục đích chữa, phòng ngừa đột quỵ.

Anh B. chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Ảnh: FBNV

Bác sĩ khẳng định “hoàn toàn vô căn cứ”

Trao đổi về vấn đề này, Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam khẳng định quan niệm “chích máu chữa đột quỵ, giác hơi hút máu” là vô căn cứ, không có giá trị y khoa và tiềm ẩn nguy hiểm. Hiện không có bằng chứng lâm sàng cho thấy chích máu có thể cải thiện tình trạng người bệnh đột quỵ.

Đột quỵ là cấp cứu khẩn cấp. Người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt. Việc chích máu, giác hơi hoặc áp dụng các phương pháp chưa được kiểm chứng có thể khiến quá trình cấp cứu bị trì hoãn.

Theo bác sĩ Mạnh, giác hơi trong y học cổ truyền, khi được thực hiện đúng chỉ định, có thể được sử dụng hỗ trợ thư giãn cơ bắp, giảm đau trong một số trường hợp. Điều này hoàn toàn khác với việc dùng giác hơi để điều trị đột quỵ.

“Đặc biệt, việc sử dụng dụng cụ tạo lực hút tại vùng cổ, gần động mạch cảnh, có thể gây tổn thương mạch máu, làm phát sinh nguy cơ huyết khối hoặc các biến chứng mạch máu nghiêm trọng. Với người đang có dấu hiệu đột quỵ, những tác động không phù hợp tại khu vực này càng tiềm ẩn nhiều rủi ro”, bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Bác sĩ Mạnh phân tích vị trí trích hút máu và đưa minh chứng khoa học để thấy phương pháp này hoàn toàn vô căn cứ.

Hiện chưa có thống kê chính thức về số ca đột quỵ nhập viện muộn do gia đình áp dụng các phương pháp chích máu, giác hơi. Tuy nhiên, việc trì hoãn cấp cứu là một trong những nguy cơ lớn nhất khi người bệnh lựa chọn các phương pháp truyền miệng thay vì đến cơ sở y tế.

Theo số liệu được Hiệp hội Đột quỵ Mỹ công bố, mỗi phút người bệnh đột quỵ không được điều trị, khoảng 1,9 triệu tế bào não có thể bị mất đi, cùng hàng tỷ kết nối thần kinh và nhiều kilomet sợi trục thần kinh. Những con số này cho thấy tổn thương não có thể tiến triển nhanh khi nguồn cung cấp máu và oxy bị gián đoạn.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo khi phát hiện người có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, đột ngột mất thăng bằng, người dân cần gọi cấp cứu 115 và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ.

Trong thời gian chờ cấp cứu, không tự ý chích máu đầu ngón tay, giác hơi, xoa bóp mạnh vùng cổ, cho người bệnh uống thuốc hoặc áp dụng các phương pháp truyền miệng.

“Những biện pháp này không thay thế được việc chẩn đoán và điều trị chuyên khoa, đồng thời có thể khiến người bệnh mất đi cơ hội được can thiệp kịp thời”, bác sĩ Mạnh khẳng định.

Không phải cứ quảng cáo là được phép chữa bệnh

Máu đông thực hiện từ phương pháp của cơ sở này. Ảnh: FBNV

Bên cạnh nguy cơ đối với người bệnh, việc quảng bá các phương pháp chích máu, giác hơi chữa đột quỵ còn đặt ra vấn đề về phạm vi hành nghề và điều kiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.

Theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP, hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép có thể bị phạt tiền 40-50 triệu đồng. Một số hành vi còn có thể bị đình chỉ hoạt động hoặc áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung.

Tuy nhiên, việc xác định một trường hợp quảng bá trên mạng xã hội có vi phạm hay không phải căn cứ vào hoạt động thực tế, giấy phép, phạm vi chuyên môn, nội dung quảng cáo và các chứng cứ liên quan, không chỉ dựa trên một phát ngôn đơn lẻ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân phân biệt giữa phương pháp hỗ trợ điều trị có chỉ định chuyên môn với những lời quảng cáo, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân chưa được chứng minh. Việc một phương pháp được nhiều người chia sẻ hoặc có người cho biết “thấy khỏe hơn” không đồng nghĩa phương pháp đó đã được chứng minh an toàn, hiệu quả trong điều trị bệnh.