Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ
Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.
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