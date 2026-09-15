3 nàng Triệu Mẫn đẹp nhất

Triệu Mẫn là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất thế giới Kim Dung. Không chỉ sở hữu dung mạo xinh đẹp, quận chúa Mông Cổ còn thông minh, sắc sảo, tinh nghịch và có bản lĩnh hơn người. Đây cũng là điểm khiến vai diễn trở thành thử thách với nhiều nữ diễn viên khi Ỷ Thiên Đồ Long Ký liên tục được chuyển thể.

Trải qua nhiều phiên bản, Lê Mỹ Nhàn, Lê Tư và Giả Tịnh Văn là ba cái tên thường được nhắc đến khi nói về những nàng Triệu Mẫn có nhan sắc nổi bật.

1. Lê Mỹ Nhàn

Năm 1986, Lê Mỹ Nhàn đảm nhận vai Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký của TVB, đóng cặp cùng Lương Triều Vỹ.

Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười có phần tinh nghịch. Đây là những đường nét phù hợp với hình tượng Triệu Mẫn – một cô gái vừa thông minh, vừa có chút ngang ngạnh và luôn chủ động trong tình cảm.

Triệu Mẫn của Lê Mỹ Nhàn không mang vẻ đẹp quá lạnh lùng. Cô có sự đáng yêu, lanh lợi nhưng vẫn đủ sắc sảo để tạo cảm giác đây là một quận chúa có quyền lực. Chính sự kết hợp giữa nhan sắc và diễn xuất giúp phiên bản này được xem là một trong những Triệu Mẫn thành công của màn ảnh TVB.

Đặc biệt, sự ăn ý giữa Lê Mỹ Nhàn và Lương Triều Vỹ cũng góp phần khiến chuyện tình Triệu Mẫn - Trương Vô Kỵ trở nên đáng nhớ.

2. Lê Tư

Nếu Lê Mỹ Nhàn mang nét tinh nghịch thì Lê Tư lại gây ấn tượng bằng vẻ đẹp kiêu kỳ và sắc sảo.

Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2001, Lê Tư hóa thân thành Triệu Mẫn bên cạnh Ngô Khải Hoa. Với gương mặt sắc nét, ánh mắt linh động cùng nụ cười rạng rỡ, nữ diễn viên nhanh chóng tạo nên một hình tượng Triệu Mẫn vừa đẹp vừa có khí chất.

Điểm đặc biệt ở Lê Tư là cô có thể chuyển đổi rất nhanh giữa vẻ đáng yêu khi ở cạnh Trương Vô Kỵ và sự quyết đoán khi đối đầu với đối thủ. Triệu Mẫn của cô vì thế không chỉ đẹp mà còn có sức hút riêng.

Nhiều khán giả vẫn xem Lê Tư là một trong những Triệu Mẫn kinh điển nhất màn ảnh TVB. Tạo hình của cô cũng thường xuyên xuất hiện trong các danh sách những phiên bản được yêu thích.

3. Giả Tịnh Văn

Năm 2003, Giả Tịnh Văn tiếp tục đưa Triệu Mẫn lên màn ảnh trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, đóng cùng Tô Hữu Bằng.

So với hai đàn chị, Giả Tịnh Văn mang đến một Triệu Mẫn trẻ trung và ngọt ngào hơn. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to cùng nụ cười sáng giúp nữ diễn viên dễ dàng tạo thiện cảm ngay từ những cảnh đầu tiên.

Triệu Mẫn của Giả Tịnh Văn có phần nhí nhảnh, đáng yêu, đặc biệt trong những màn đối đáp với Trương Vô Kỵ. Chính nét trẻ trung này khiến nhân vật gần gũi hơn với khán giả trẻ thời điểm bộ phim lên sóng.

Dù từng có ý kiến cho rằng Triệu Mẫn của Giả Tịnh Văn hơi quá hồn nhiên, không thể phủ nhận cô sở hữu một trong những tạo hình đẹp và được nhớ đến nhiều nhất của nhân vật.