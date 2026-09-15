Trường Giang: 'Tôi xin lỗi những người đã từng vì tôi mà tổn thương'

Tối 14/9, trên fanpage cá nhân chính thức, nghệ sĩ Trường Giang có bài viết dài với nội dung gửi tới những ai đã cùng anh đi qua 20 năm làm nghề.

Mở đầu bài viết, nam diễn viên nói rằng, hơn một tuần qua là dịp để anh nhìn lại mình, cả trong công việc lẫn những chuyện riêng.

Theo anh, có những điều ngày trước anh nghĩ đơn giản, nhưng hôm nay nhìn lại, anh hiểu mình đã có lúc chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng.

Trường Giang lên tiếng xin lỗi vào tối 14/9.

"Tôi xin lỗi những người đã từng vì tôi mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Tôi hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình.

Tôi cũng xin lỗi những ai đã thương và ủng hộ tôi suốt nhiều năm qua vì đã để mọi người phải bận lòng. Tôi không mong vì thương mình mà mọi người phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực. Tình cảm đó, tôi hiểu và thật sự trân trọng.

Nhiều năm đã qua, mỗi người đều đã bước tiếp, có cuộc sống và gia đình riêng. Tôi mong những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hôm nay của bất kỳ ai.

Tôi cũng mong những anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng tôi trong những chương trình cũ không vì tôi mà bị gọi tên, suy diễn, chịu những ảnh hưởng.

Hai mươi năm làm nghề, có điều tôi làm được, cũng có điều đáng ra mình có thể làm tốt hơn. Quá khứ không thể thay đổi. Điều tôi có thể làm là nhớ những bài học đó để sống và làm nghề tốt hơn mỗi ngày.

Bây giờ, điều quý giá nhất với tôi là gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình", Trường Giang bộc bạch.

Sau cùng, anh gửi lời cảm ơn mọi người đã thương và đồng hành cùng anh suốt chặng đường qua.

Theo thống kê của Google Trends, những ngày qua, từ khóa liên quan đến Trường Giang trở thành từ khóa được tìm kiếm đột biến với hơn 20.000 lượt tìm kiếm, tăng tới 600% so với mức nền trước đó. Hiện, lượng tìm kiếm về chủ đề này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo thống kê trên nền tảng Threads, trên 15.000 bài đăng, clip đề cập đến Trường Giang mỗi ngày.

Trên mạng xã hội, những video trong quá khứ liên quan đến anh bất ngờ bị cư dân mạng chia sẻ trở lại.

Trong đó, đáng chú ý là những clip ghi lại những màn tương tác của diễn viên với các đồng nghiệp trong các gameshow hay khoảnh khắc nam nghệ sĩ cầu hôn Nhã Phương trong một lễ trao giải.

Ngoài ra, một bộ phận cư dân mạng còn để lại nhiều bình luận tiêu cực trên trang cá nhân của nam diễn viên. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến lên tiếng bênh vực anh giữa thời điểm vướng ồn ào.

Trường Giang và Nhã Phương tại một sự kiện.

Trước khi vướng làn sóng tranh luận mới, Trường Giang là gương mặt quen thuộc của màn ảnh và truyền hình Việt Nam. Anh từng góp mặt trong các chương trình truyền hình như "2 ngày 1 đêm", "Ơn giời cậu đây rồi"…

Những năm gần đây, nam nghệ sĩ giảm xuất hiện trên gameshow và tập trung nhiều hơn cho điện ảnh. Đầu năm nay, anh đảm nhận nhiều vai trò trong "Nhà ba tôi một phòng", từ sản xuất, đạo diễn đến diễn xuất.

Ngoài sự nghiệp, Trường Giang có hôn nhân viên mãn bên Nhã Phương và 3 con. Với nam nghệ sĩ, Nhã Phương là người biết chu toàn cho gia đình, luôn bên cạnh chia sẻ và hỗ trợ để anh yên tâm làm phim.