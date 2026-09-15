Phụ kiện 'chưa từng có' xuất hiện ở tiết mục xuất sắc nhất Công diễn 4 ATVNCG 2026

ATVNCG 2026 đã kết thúc vòng phát sóng Công diễn 4 thành công rực rỡ. Tiết mục Trên Đất Mình giúp Liên minh Quý Tử Bềnh Bồng xuất sắc dẫn đầu đường đua. Không chỉ được khán giả hiện trường yêu thích, sân khấu chủ đề Thánh Gióng ghi nhận phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Đội hình 9 Anh Tài được dẫn dắt bởi "phù thủy concept" Huỳnh Lập tái hiện truyền thuyết Thánh Gióng theo hướng mới mẻ. Cách kết hợp chất liệu Nam Bộ, nghệ thuật cải lương hay điệu nhảy "roi Thái Sơn" được nhà Quý Tử Bềnh Bồng lồng ghép khéo léo.

Góp phần tạo nên thành công của tiết mục Trên Đất Mình còn đến từ phần nhìn, gồm bối cảnh, trang phục sân khấu. So với lối xây dựng quen thuộc đậm màu sử thi, Liên minh Quý Tử Bềnh Bồng xuất hiện với bối cảnh đồng quê mộc mạc. Cả sân khấu lẫn trang phục của các Anh Tài đồng điệu với bảng màu vàng - xanh - be xuyên suốt.

Các Anh Tài hóa thân thành "Thánh Gióng" trong hình hài gần gũi với áo gấm vàng dáng dài, quần be. Ở đoạn sau tiết mục, các Anh Tài khoác thêm áo giáp.

Dù có ít thời lượng lên sóng, món phụ kiện này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả, thay đổi toàn bộ không khí sân khấu sang tinh thần chiến binh. Trên nền trang phục dân gian tông vàng xanh, các mảnh tre bó quanh như “áo giáp” bảo vệ cơ thể.

Sự kết hợp, nâng cấp trang phục cũng được đánh giá cao ở các tầng ý nghĩa sâu sắc. Tinh thần anh hùng không chỉ đến từ lớp áo giáp mà còn được bồi đắp từ chính lớp trang phục truyền thống mộc mạc bên trong.

Trần Đạt - Giám đốc Thời trang của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 trực tiếp phụ trách điều phối, ý tưởng trang phục cho tiết mục Trên Đất Mình. Anh cho biết, đội ngũ chỉ mất hơn 4 ngày để hiện thực hóa từ ý tưởng tới sản phẩm thực tế. Trong đó, một số chi tiết cuối cùng chỉ kịp hoàn thiện khoảng 30 phút trước giờ diễn.

Về mẫu áo giáp "chiếm sóng" mạng xã hội, anh Trần Đạtcho biết ý tưởng xuất phát từ hình tượng Thánh Gióng và cây tre Việt Nam. Phần giáp được thiết kế riêng, làm từ tre thật, hoàn thiện thủ công từ bước chuốt, đục lỗ rồi đan từng mảnh thành cấu trúc áo.

"Team lấy cảm hứng cho áo giáp tre từ hình ảnh cây tre gắn liền từ thuở bé đến khi ra trận vẫn là tre bên mình, tre là thành lũy bảo vệ làng quê. Đây không hẳn là một sáng tạo mới, nhưng ở tiết mục này lại vừa vặn và đề cao tinh thần dân tộc trong sáng tạo đương đại." - Trần Đạt viết.

Lớp trang phục bên trong cũng là thiết kế cách tân dựa trên áo vạt ngắn của người Việt và cộng đồng Đông Nam Á xưa. Trong đó, chất liệu gấm hoa được cải biên ở một số chi tiết để phù hợp với sân khấu.

Một điểm đáng khen khác đến từ lớp make-up của các Anh Tài. Lớp trang điểm, làm tóc được tiết chế đáng kể cả về nhũ kim tuyến, tạo khối, tôn lên nét nam tính. Đội hình Trên Đất Mình có BB Trần, Huỳnh Lập, Jun Phạm và Mew Amazing vốn được biết đến với những tiết mục biểu diễn hóa trang cầu kỳ. Tiếp thu góp ý của khán giả, các nghệ sĩ đã có sự điều chỉnh, tiết chế để đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể chung của tiết mục.