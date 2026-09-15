Quế Vân nhắn gửi người cũ sau 10 năm: 'Em tha thứ cho anh'

Quế Vân viết: “Mười năm trước, em đã từng chờ một lời xin lỗi từ anh”. Theo cô, sự chờ đợi này không nhằm trách móc hay đòi hỏi bất cứ điều gì, mà chỉ mong một ngày người ấy hiểu được những tổn thương cô từng trải qua và nói một câu “anh xin lỗi”.

Khoảng thời gian vừa qua, khi câu chuyện giữa hai phía được gợi lại, Quế Vân chia sẻ cô đã lắng nghe được câu xin lỗi mà bản thân mong ngóng bấy lâu. Dù đối phương chẳng trực tiếp xướng tên cô, người ấy vẫn thổ lộ: “Anh muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những người mà anh đã từng làm tổn thương”.

Chia sẻ của Quế Vân trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Quế Vân cho rằng cô hiểu thông điệp này và viết: “Em đã chờ câu xin lỗi này mười năm. Và hôm nay, em nhận lời. Em tha thứ cho anh”. Theo Quế Vân, 10 năm là khoảng thời gian đủ dài để mỗi người có những thay đổi. Cô cho biết người của hiện tại đã khác so với người của thời điểm xảy ra câu chuyện, đồng thời bản thân cô cũng không còn là Quế Vân của 10 năm trước.

Quế Vân quyết định tha thứ cho người đó sau 10 năm.

Nữ ca sĩ lựa chọn khép lại những điều cũ kỹ vào dĩ vãng và dừng việc thù hằn. Cô đồng thời nhắn gửi lời chúc đối phương ấm êm bên mái ấm, bình yên trong đời sống cũng như hanh thông nơi công việc. “Có những câu chuyện không cần một cái kết thật đẹp, chỉ cần đến một ngày mình có thể nhìn lại và nói: Ừ chuyện ấy đã qua rồi! Vậy là đủ!”, Quế Vân viết.

Chia sẻ của Quế Vân nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng việc tha thứ giúp khép lại những tổn thương trong quá khứ. Có ý kiến viết: “Tha thứ cho một người cũng là tha thứ cho chính mình”.

Quế Vân từng hoạt động trong showbiz, thân thiết với nhiều nghệ sĩ. Ảnh: FBNV

Quế Vân sinh năm 1981 ở Bắc Giang. Nữ nghệ sĩ từng hoạt động làng giải trí dưới các vai trò người mẫu, ca sĩ và giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Người Việt Thế giới năm 2013. Với nghệ thuật âm nhạc, tên tuổi cô gắn liền qua bài hát Đừng xa em nhé. Đến năm 2023, Quế Vân bán sạch cơ ngơi ở Hà Nội rồi chuyển hai con nhỏ về Bắc Ninh định cư. Cô từng gặp phải một số ồn ào, đặc biệt về vấn đề từ thiện.

Hiện tại, cô không tham gia nhiều hoạt động showbiz mà chỉ chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân.