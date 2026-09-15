Tình trạng diễn viên Bảo Bảo bị lao màng não ở tuổi 31

Tối 15/9, nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ về bệnh tình của diễn viên Bảo Bảo sau nhiều ngày nhập viện điều trị lao màng não. Theo nghệ sĩ, Bảo Bảo hiện đã qua cơn nguy kịch. Anh được đưa ra khỏi phòng hồi sức tích cực của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM).

Hiện nam diễn viên tiếp tục điều trị và nghỉ ngơi tại bệnh viện. Nghệ sĩ Hữu Quốc vui mừng khi đàn em vượt qua bạo bệnh. Anh cho biết đây là "kỳ tích".

"Tập tuồng từ sáng tới giờ cho đoàn Huỳnh Long, nghe tin em tỉnh lại và được ra khỏi phòng hồi sức tích cực, cả đám mừng lắm, vội vào thăm em trai sau khi hoàn thành vở diễn. Có người em nhận ra liền. Có người thì chưa nhận ra, phải nhắc em từ từ. Cố gắng từng ngày khỏe lên nha Bảo. Cảm ơn những tấm lòng và tình thương yêu của mọi người đã dành cho Bảo", nghệ sĩ Hữu Quốc chia sẻ.

Theo Hữu Quốc, những ngày qua, người thân túc trực, chăm sóc diễn viên Bảo Bảo tại bệnh viện. Các đồng nghiệp quyên góp tiền để hỗ trợ, lo viện phí và phụ gia đình Bảo Bảo trong thời gian diễn viên điều trị bệnh.

Diễn viên Bảo Bảo từng giành giải Á quân Cười xuyên Việt 2020. Ảnh: FBNV.

Trước đó, diễn viên Bảo Bảo nhập viện, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM). Sau khi thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán anh bị nhiễm trùng thần kinh trung ương, lao màng não, lao phổi. Nam diễn viên hôn mê, có thời điểm rơi vào tình trạng nguy kịch.

Diễn viên Bảo Bảo (sinh năm 1995, tại TP.HCM), tên đầy đủ là Nguyễn Bảo Bảo. Anh được khán giả biết đến khi giành giải Á quân Cười xuyên Việt 2020.

Sau chương trình, Bảo Bảo hoạt động tại Sân khấu kịch Trương Hùng Minh của nghệ sĩ Minh Nhí và Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Anh cũng tham gia một số dự án phim và chương trình truyền hình.

Theo các đồng nghiệp, gia cảnh Bảo Bảo khó khăn. Sức khỏe của nam diễn viên yếu. Trước đây, Bảo Bảo từng nhập viện cấp cứu vì căn bệnh liên quan đến não.

Dù vậy, Bảo Bảo hoạt động nghệ thuật tích cực. Anh được các đồng nghiệp yêu quý vì tính cách hài hước, nhiệt tình.