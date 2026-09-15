Nhân vật nữ đang gây tranh cãi ở phim Việt

Phim Việt Mùa hè năm ấy từng ghi dấu với câu chuyện tình đầu trong trẻo cùng dàn diễn viên trẻ. Lối diễn xuất tự nhiên, gần gũi giúp bộ phim tạo được thiện cảm với khán giả. Tuy nhiên, sang phần 2, tác phẩm đứng trước bài toán khó khi thay mới toàn bộ dàn diễn viên và mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Lúc này, các nhân vật trưởng thành hơn, đối mặt với nhiều biến cố cuộc sống. Trong số đó, nhân vật Ly do Châu Dương thể hiện đang gây tranh cãi nhiều nhất.

Nếu phần đầu tập trung vào những rung động tuổi học trò, phần tiếp theo chuyển trọng tâm sang cuộc sống mưu sinh, kéo theo loạt tình tiết kịch tính và nhiều xung đột hơn. Cụ thể, Khánh (Tô Dũng) cố gắng hòa nhập cộng đồng sau khi ra tù. Anh làm bảo vệ ở khách sạn rồi vô tình gặp lại bạn gái cũ là Phương. Họ yêu nhau khi chơi chung nhóm thời học phổ thông. Nhóm bạn còn có Ly, Hoàng và Tùng. Sau này biến cố xảy ra, Khánh vào tù, Phương đi du học và cứ thế 2 người dần xa cách nhau. Khi gặp lại nhau sau nhiều năm, Phương (Minh Thu) hay Hoàng cố gắng gắn kết Khánh với nhóm bạn cũ thì ngược lại, Ly lại nhiều lần tỏ thái độ khó chịu, phán xét với Khánh.

Ly hiện là một trong những nhân vật nhận nhiều chỉ trích nhất phim. Từng là bạn thân, cùng Khánh và Phương trải qua những năm tháng đi học, Ly thời đi học được đông đảo người xem yêu mến. Thế nhưng, sang phần 2, nhân vật này khiến khán giả tức giận khi không chỉ trách móc mà còn quay lưng với công việc của Khánh. Trước đó, bộ phim từng xây dựng nhóm bạn với lời hứa luôn đồng hành và hỗ trợ nhau. Bởi vậy, sự thay đổi trong cách ứng xử của Ly, đặc biệt khi Khánh rơi vào hoàn cảnh chật vật, khiến không ít người xem thất vọng.

Trong tập mới đây, Ly thẳng thắn bày tỏ không muốn giúp đỡ và kết nối với Khánh. Khi Hoàng muốn tổ chức một bữa ăn để gắn kết nhóm bạn, Ly thậm chí đề nghị hủy kèo. Dưới video của nhân vật này ngập tràn những ý kiến trái chiều. Khán giả chỉ trích Ly quá ích kỷ, lạnh lùng với bạn cũ. Cô thậm chí không tìm hiểu lý do Khánh vào tù đã vội hắt hủi, lạnh nhạt với anh. Châu Dương trong vai Ly khi chia sẻ đoạn video cũng bình luận: “Xem mà tức Ly ghê”.

Châu Dương sinh năm 1997 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Thăng Long. Cô đã tham gia một số phim truyền hình. Trong đó, nhân vật giúp Châu Dương được khán giả biết đến nhiều nhất là vai tomboy Quyên trong bộ phim truyền hình Đừng bắt em phải quên. Ngoài ra, cô còn tham gia phim Tổng đài hạnh phúc. Không theo học trường lớp về diễn xuất nhưng Châu Dương thể hiện các nhân vật khá tự nhiên, cảm xúc.

Thời điểm quay phim Đừng bắt em phải quên, Châu Dương từng chia sẻ thấy áp lực, lo lắng vì là diễn viên tay ngang. Sau đó, nhờ sự hỗ trợ của đạo diễn và ê-kíp, cô đã có cơ hội thể hiện bản thân.

Minh Hạo