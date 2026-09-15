Netizen Hàn 'đau đầu' bởi quá khó để tìm ra nữ diễn viên Nhật xinh đẹp nhất

Aoi Yu (1985)

“Nàng thơ” Nhật Bản đầu tiên được các netizen Hàn Quốc nhắc đến là Aoi Yu. Nữ diễn viên đã được nhiều khán giả quen mặt với những bộ phim nổi tiếng như Hana and Alice, All About Lily Chou-Chou, Honey and Clover, Osen, Rurouni Kenshin…

Aoi Yu được yêu thích bởi vẻ đẹp trong trẻo, có chút gì đó mơ màng, nụ cười dịu dàng, nhưng đặc biệt nhất vẫn là khí chất đặc biệt không lẫn với bất kỳ ai. Cho đến hiện tại, nhan sắc của Aoi Yu thuở đóng Honey and Clover hayOsen vẫn là “tường thành” khó vượt qua.

Không chỉ có nhan sắc, Aoi Yu còn là một diễn viên đa tài với khả năng đảm nhận nhiều vai diễn đa dạng, đạt được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp. Gần đây, Aoi Yu có bộ phim Đến Khi Áo Phông Khô vừa lên sóng Netflix.

Ishihara Satomi (1986)

Nữ diễn viên Ishihara Satomi nổi tiếng với vẻ đẹp là sự pha trộn giữa ngọt ngào và quyến rũ, giữa trưởng thành và ngây thơ. Điểm hút hồn nhất của cô có lẽ là khuôn miệng khi cười lên trông vô cùng ngọt ngào.

Trong gia tài phim ảnh của mình, Ishihara Satomi đã đóng nhiều phim cả ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh, cũng đa dạng đề tài từ lãng mạn đến trinh thám. Các phim nổi bật của cô có thể kể đến: Rich Man Poor Woman, From Five To Nine, Cô Nàng Kiểm Duyệt, Unnatural…

Aragaki Yui (1988)

Với vẻ đẹp trong sáng, tràn đầy năng lượng, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ khiến mọi thứ xung quanh như bừng sáng theo, Aragaki Yui (Gakky) từ lâu đã thường được khán giả Nhật Bản nhắc đến với hình ảnh “mối tình đầu”.

Aragaki Yui tham gia nhiều phim, chăm chỉ hoạt động cả ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Nữ diễn viên ghi dấu ấn với nhiều phim học đường như Dragon Sakura, Sky of Love, My Boss My Hero… Nhưng ngoài ra, Aragaki Yui cũng có không ít phim thành công với hình tượng trưởng thành như Văn Phòng Không Vụ, Trốn Thì Ngại Mà Thôi Cũng Kệ, Legal High…

Một số bình luận của netizen Hàn Quốc: “Tôi thích Satomi.” “Tôi không chọn được.” “Gu tui là số 3 - Gakky nha.” “Nụ cười của Gakky đẹp quá đi.” “Về khí chất thì mình thích Aragaki Yui hơn, còn xét về nhan sắc thì mình chọn Ishihara Satomi.” “Xét về độ xinh đẹp thì là Ishihara Satomi. Còn về khí chất thì là Aoi Yu.” “Ai cũng xinh cả nhưng nếu phải chọn thì tôi chọn Aoi Yu.” “Xét về gương mặt thì mình thích Satomi và Gakky, nhưng phải nói rằng Aoi Yu thời đỉnh cao nhan sắc thực sự có khí chất không ai sánh bằng.” “Số 3 nha, Yui xinh quá trời quá đất!” “Số 2, mình cực kỳ thích Satomi. Nhưng đây là lần đầu mình thấy ảnh của Gakky, và cô ấy cũng xinh thật đấy.”