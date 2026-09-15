Nhĩ Thái: Nhân vật phụ nhưng để lại nhiều dấu ấn

Có một điều khá đặc biệt ở Hoàn Châu Cách Cách: bên cạnh những nhân vật chính như Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ, Tử Vy hay Nhĩ Khang, một số nhân vật phụ vẫn đủ sức sống trong ký ức khán giả suốt nhiều năm. Nhĩ Thái là trường hợp như vậy. Không có quá nhiều đất diễn, không thường xuyên đứng giữa những biến cố lớn, nhưng hình ảnh chàng công tử hiền lành, trọng tình và có phần âm thầm vẫn khiến nhân vật trở thành một mảnh ghép khó quên của bộ phim đình đám.

Nhĩ Thái xuất thân từ gia đình quyền quý, là em trai của Nhĩ Khang và từng có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với Tiểu Yến Tử. Nếu Nhĩ Khang mang hình ảnh một chàng trai quyết đoán, mạnh mẽ thì Nhĩ Thái lại được xây dựng theo hướng nhẹ nhàng, điềm tĩnh hơn. Anh không quá nổi bật giữa những cuộc tranh đấu, nhưng thường xuất hiện như một người sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh. Chính sự khác biệt ấy giúp Nhĩ Thái không bị hòa lẫn giữa dàn nhân vật có cá tính rất mạnh của Hoàn Châu Cách Cách.

Nhĩ Thái do Trần Chí Bằng thủ vai trong Hoàn Châu Cách Cách.

Điểm khiến nhân vật được nhớ đến nhiều nhất chính là tình cảm dành cho Tiểu Yến Tử. Nhĩ Thái từng dành tình cảm cho cô nhưng cuối cùng không lựa chọn tranh giành với Vĩnh Kỳ. Câu chuyện này tạo nên một tuyến tình cảm khá đặc biệt bởi Nhĩ Thái không phải người chiến thắng, nhưng cũng không trở thành nhân vật đáng ghét. Sự lựa chọn của anh mang đến cảm giác tiếc nuối và khiến chuyện tình này nhiều năm sau vẫn được khán giả Trung Quốc nhắc lại mỗi khi Hoàn Châu Cách Cách được đưa ra bàn luận.

Sau phần đầu tiên, câu chuyện của Nhĩ Thái cũng nhanh chóng được khép lại khi anh kết hôn với công chúa Tái Á rồi sang Tây Tạng. Việc nhân vật không tiếp tục xuất hiện xuyên suốt những phần sau từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng giúp Nhĩ Thái giữ được một vị trí riêng trong câu chuyện. Truyền thông Trung Quốc nhiều lần nhìn lại Hoàn Châu Cách Cách và sự thay đổi của dàn nhân vật, trong đó Nhĩ Thái được xem là một trường hợp đặc biệt khi dù thời lượng xuất hiện không nhiều vẫn để lại ấn tượng rõ nét.

Đứng sau nhân vật này là Trần Chí Bằng, nam diễn viên vốn đã nổi tiếng trước khi đến với Hoàn Châu Cách Cách nhờ hoạt động cùng Tiểu Hổ Đội. Việc được Quỳnh Dao lựa chọn vào vai Nhĩ Thái trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Khác với những nhân vật có tính cách mạnh và dễ tạo hiệu ứng trên màn ảnh, Trần Chí Bằng lựa chọn cách thể hiện tiết chế, tạo nên một Nhĩ Thái có phần trầm lắng nhưng giàu cảm xúc. Nhiều năm sau, chính nam diễn viên vẫn nhắc đến vai diễn này như một trong những dấu ấn quan trọng nhất trên hành trình nghệ thuật.

Chuyện tình với Tiểu Yến Tử giúp Nhĩ Thái trở thành nhân vật được nhớ đến.

Sau thành công của Hoàn Châu Cách Cách, Trần Chí Bằng tiếp tục hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ phim ảnh đến sân khấu và âm nhạc. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh không phát triển theo con đường giống hai thành viên còn lại của Tiểu Hổ Đội. Truyền thông Hoa ngữ từng nhiều lần nhắc đến những thử nghiệm hình ảnh của nam diễn viên, cũng như hành trình tìm kiếm hướng đi riêng sau thời kỳ đỉnh cao. Dù vậy, Nhĩ Thái vẫn là vai diễn có sức nhận diện đặc biệt, giúp tên tuổi Trần Chí Bằng gắn liền với một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Đáng chú ý, sau khi Quỳnh Dao qua đời vào năm 2024, Trần Chí Bằng một lần nữa nhắc đến nữ văn sĩ với sự trân trọng. Nam diễn viên cảm ơn Quỳnh Dao vì năm xưa đã trao cho anh cơ hội hóa thân thành Nhĩ Thái. Lời chia sẻ ấy phần nào cho thấy ý nghĩa của nhân vật đối với chính người thể hiện, đồng thời lý giải vì sao sau hàng chục năm, Nhĩ Thái vẫn thường xuyên xuất hiện trong những bài viết nhìn lại Hoàn Châu Cách Cách.

Có thể Nhĩ Thái không phải người có câu chuyện nổi bật nhất trong Hoàn Châu Cách Cách, nhưng nhân vật lại sở hữu thứ mà không phải vai phụ nào cũng có được: khả năng ở lại trong ký ức khán giả. Không cần những màn tranh đấu gay gắt hay quá nhiều khoảnh khắc cao trào, Nhĩ Thái ghi dấu bằng sự chân thành, điềm đạm và một chuyện tình dang dở. Hơn hai thập kỷ sau ngày bộ phim lên sóng, nhân vật vẫn được nhắc lại, cho thấy đôi khi một vai phụ được xây dựng đủ tốt hoàn toàn có thể tạo nên dấu ấn chẳng kém nhân vật chính.