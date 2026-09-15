7 phim Hàn nhẹ nhàng cho ngày thấy lo lắng

1. Tìm Lại Chính Mình (Kill Me, Heal Me)

Tìm Lại Chính Mình xoay quanh Cha Do Hyun (Ji Sung), người mắc chứng rối loạn đa nhân cách sau một biến cố thời thơ ấu. Anh sở hữu 7 nhân cách khác nhau, trong đó có một nhân cách đem lòng yêu Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum).

Điểm hấp dẫn của phim nằm ở màn hóa thân đa dạng của Ji Sung, khi có lúc khiến khán giả bật cười, lúc lại xúc động. Hành trình Do Hyun đối diện với quá khứ và tìm cách chữa lành cũng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, xoa dịu.

2. Chạm Vào Tim Em (Touch Your Heart)

Kwon Jung Rok (Lee Dong Wook) là một luật sư lạnh lùng, trong khi Oh Yoon Seo (Yoo In Na) là nữ diễn viên nổi tiếng. Để chuẩn bị cho vai diễn mới, Yoon Seo trở thành thư ký của Jung Rok và từ đó, chuyện tình giữa hai người dần bắt đầu.

Chạm Vào Tim Em ghi điểm nhờ nội dung đơn giản, nhiều tình huống hài hước và chuyện tình ngọt ngào. Phản ứng hóa học giữa Lee Dong Wook và Yoo In Na cũng khiến bộ phim trở thành lựa chọn lý tưởng cho những lúc muốn tìm cảm giác ấm áp.

3. Định Mệnh Anh Yêu Em (Fated to Love You)

Kim Mi Young (Jang Nara) là một cô gái bình thường, vô tình gặp Lee Gun (Jang Hyuk) và trải qua một đêm bên nhau. Sau khi Mi Young mang thai, cả hai buộc phải kết hôn dù chưa thực sự hiểu rõ tình cảm dành cho đối phương.

Từ một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, tình cảm giữa hai người dần thay đổi. Phim kết hợp hài hước, lãng mạn và cảm xúc vừa đủ, phù hợp để xem giải trí mà không cần quá căng thẳng.

4. Người Thầy Y Đức (Dr. Romantic)

Yoon Seo Jung (Seo Hyun Jin) và Kang Dong Joo (Yoo Yeon Seok) là những bác sĩ làm việc cùng Dr. Kim (Han Suk Kyu), một bác sĩ tài năng và đầy bản lĩnh. Bên cạnh những ca bệnh căng thẳng, bộ phim còn khai thác chuyện tình cảm giữa các nhân vật.

Người Thầy Y Đức mang đến cảm giác đặc biệt khi chứng kiến Dr. Kim luôn bình tĩnh trước những tình huống khó khăn. Những câu chuyện về nghề y cùng tuyến tình cảm nhẹ nhàng giúp bộ phim vừa có chiều sâu vừa đủ cuốn hút để xem sau một ngày dài.

5. Tôi Không Phải Là Robot (I Am Not a Robot)

Kim Min Kyu (Yoo Seung Ho) là một triệu phú mắc chứng dị ứng với con người. Khi sở hữu một robot, anh dần nảy sinh tình cảm với nó nhưng không biết rằng người đứng trước mặt mình thực chất là Jo Ji Ah (Chae Soo Bin), một cô gái đang giả làm robot.

Mô-típ độc đáo cùng chuyện tình đáng yêu giúp Tôi Không Phải Là Robot trở thành bộ phim dễ xem. Những khoảnh khắc hài hước và ngọt ngào giữa hai nhân vật chính cũng đủ để người xem tạm quên những áp lực thường ngày.

6. Trời Đẹp Em Sẽ Đến (I'll Go to You When the Weather Is Nice)

Mok Hae Won (Park Min Young) rời Seoul và trở về vùng quê sống cùng dì. Tại đây, cô gặp lại người bạn cũ Im Eun Seob (Seo Kang Joon), người đã âm thầm yêu cô từ thời trung học.

Trời Đẹp Em Sẽ Đến có nhịp độ chậm nhưng mang đến cảm giác bình yên nhờ khung cảnh làng quê, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và chuyện tình ấm áp. Hành trình Hae Won vượt qua những tổn thương để tìm lại chính mình cũng tạo nên màu sắc chữa lành cho tác phẩm.

7. Thanh Xuân Vật Vã (Fight My Way)

Go Dong Man (Park Seo Joon) và Choi Ae Ra (Kim Ji Won) là đôi bạn thân từ nhỏ, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn khi trưởng thành. Mối quan hệ của họ dần thay đổi khi Dong Man nhận ra tình cảm thật sự dành cho Ae Ra.

Thanh Xuân Vật Vã vừa hài hước vừa gần gũi, đặc biệt nhờ phản ứng hóa học tự nhiên giữa Park Seo Joon và Kim Ji Won. Những khoảnh khắc hai nhân vật động viên, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn mang đến cảm giác ấm áp và tích cực.