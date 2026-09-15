Phim Việt về trại buôn người quy tụ 700 diễn viên đối đầu bom tấn 2,8 tỷ USD

Sau nhiều lần lỡ hẹn với khán giả, nhà sản xuất Trại buôn người chính thức xác nhận ngày khởi chiếu trên toàn quốc vào 25/9/2026 - cùng thời điểm bom tấn Marvel Avengers: Endgame trở lại sau 7 năm làm mưa làm gió rạp chiếu toàn cầu.

Cảnh trong phim "Trại buôn người".

Trại buôn người tung đoạn phim quảng bá với 2 phiên bản và phiên bản tiếng Việt do Quách Ngọc Ngoan đảm nhận phần lời dẫn, hé lộ thế giới khắc nghiệt của những nạn nhân bị đẩy vào đường cùng và những cuộc truy đuổi nghẹt thở.

Trước đó, phim dự định phát hành vào dịp lễ 2/9 nhưng phải thay đổi kế hoạch vào phút cuối để thực hiện thêm nhiều cảnh quay bổ sung. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục xem đây là một lần lỡ hẹn, ê-kíp cho biết bộ phim vẫn giữ được lời hứa với khán giả: ra mắt trong tháng 9.

Theo đoàn làm phim, quá trình hậu kỳ kéo dài hơn dự kiến do phát sinh nhiều phân đoạn kỹ xảo đòi hỏi thời gian xử lý kỹ lưỡng. Ê-kíp cho biết việc tiếp tục hoàn thiện không nhằm trì hoãn ngày gặp khán giả mà để bảo đảm chất lượng hình ảnh và tinh thần chỉn chu của dự án sau nhiều năm thực hiện.

Quá trình sản xuất kéo dài khoảng 5 năm, trong đó 3 năm dành cho việc xây dựng và phát triển kịch bản, trước khi bước vào khoảng 2 năm quay và dựng. Trại buôn người huy động khoảng 700 diễn viên quần chúng, trong đó phần đông đảm nhận vai các nạn nhân. Con số này tạo nên những đại cảnh với số lượng nhân vật lớn, qua đó tái hiện không gian của một trại buôn người trên màn ảnh.

Phim quy tụ dàn diễn viên hùng hậu trong đó đáng chú ý có: NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Kim Ngọc, La Thành, Khánh My.... Dàn diễn viên khách mời có Đại uý Lê Thành Trung, Thiếu tá Dương Hữu Khánh....

"Avengers: Endgame" từng gây bão rạp chiếu toàn cầu năm 2019.

Trong khi đó Avengers: Endgame đang được các fan hâm mộ Việt Nam và toàn cầu chờ đợi vào ngày 25/9 tới. Sau những sự kiện thảm khốc khiến một nửa dân số thế giới biến mất, những người hùng còn lại phải vật lộn để tiếp tục sống. Cuối cùng, họ buộc phải hợp sức để khôi phục trật tự và sự cân bằng cho vũ trụ, đồng thời đưa những người thân yêu trở về trong cuộc đối đầu đầy kịch tính với Thanos.

Avengers: Endgame ra rạp trở lại là cách để các fan Marvel "ôn bài" trước khi đón chào Avengers: Doomsday vào 18/12 tới.

Ảnh, video: NSX