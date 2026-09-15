'Nhà sản xuất trăm tỷ' Will Vũ tiết lộ: 'Muốn khai thác những màu sắc mà khán giả chưa được thấy ở Chi Pu'

Trong phim này, Chi Pu sẽ đảm nhận vai Thị Nương. Đây là một nhân vật được Chi Pu "bật mí" có nhiều nét gần gũi với cô, đồng thời là vai diễn sở hữu tạo hình đẹp nhất mà cô từng thể hiện trên màn ảnh.

Đây cũng là lần thứ hai Chi Pu góp mặt trong vũ trụ “chị chị em em” và tái hợp "nhà sản xuất trăm tỷ" Will Vũ. Lần trở lại này mang đến cho nữ diễn viên một trải nghiệm hoàn toàn khác, từ màu sắc nhân vật đến câu chuyện mà Thị Nương góp mặt. Chính sự mới mẻ ấy đã khiến Chi Pu không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định.

“Chị chị em em luôn là một dấu ấn với tôi. Khi anh Will liên hệ, tôi đã đồng ý ngay, không mất nhiều thời gian suy nghĩ. Tôi nhận lời vì sự mới mẻ trong vai diễn và câu chuyện của Thị Nương”, nữ diễn viên chia sẻ.

Về phía nhà sản xuất Will Vũ, lần tái hợp với Chi Pu cũng là một lựa chọn được anh ấp ủ từ sau phần phim đầu tiên. Anh cho biết: “Tôi tin rằng, Chi Pu của hiện tại đã dày dặn kinh nghiệm, trải nghiệm, tư liệu cho diễn xuất ở dự án lần này. Và điều tôi quan tâm khi ngỏ lời mời không chỉ là cô ấy hợp vai hay không, mà còn là làm sao khai thác những màu sắc mà khán giả chưa được thấy ở Chi Pu. Tạo hình nhân vật của Chi đẹp, nhưng tôi muốn vẻ đẹp đó phải là một phần của nhân vật”, Will Vũ chia sẻ.

Trong những hình ảnh đầu tiên, vai diễn của Chi Pu xuất hiện với áo tứ thân giữa không gian bối cảnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, hình ảnh này cũng phần nào gợi mở một sắc thái rất khác của Chi Pu so với Kỳ Duyên. Nếu Thị Mầu được giới thiệu trước đó mang vẻ sắc sảo, mạnh mẽ, Thị Nương lại gây chú ý bởi nét duyên dáng, tinh nghịch và có phần khó đoán.

Sự đối lập này không chỉ tạo nên hai hình tượng nữ khác biệt, mà còn khiến khán giả tò mò về cách hai nhân vật sẽ tương tác trong cùng một câu chuyện. Cú bắt tay hợp tác giữa nhà sản xuất Will Vũ cùng những "mỹ nhân" như Kỳ Duyên, Chi Pu, Bùi Quỳnh Hoa... hứa hẹn sẽ nối dài chuỗi thành công về doanh thu của loạt phim này.