Những dấu ấn làm nên thương hiệu Chân Tử Đan

Trong nhiều thập niên, điện ảnh võ thuật Hoa ngữ từng chứng kiến sự xuất hiện của những biểu tượng lớn như Lý Tiểu Long, Thành Long và Lý Liên Kiệt. Chân Tử Đan bước vào thế hệ sau nhưng không chọn cách lặp lại những gì người đi trước đã làm. Tài tử xây dựng một hướng đi riêng, chú trọng tốc độ, sức mạnh và cảm giác chân thực trong từng màn đối đầu. Truyền thông Trung Quốc từng nhận định phong cách của Chân Tử Đan khác biệt ở việc đưa nhiều yếu tố của võ thuật đối kháng hiện đại vào phim, tạo nên dấu ấn thường được gọi là “甄功夫”, tức phong cách võ thuật mang thương hiệu riêng của Chân Tử Đan.

Dấu ấn ấy được hình thành rõ nét qua Sát Phá Lang và Flash Point. Không phụ thuộc quá nhiều vào đạo cụ hay những màn biểu diễn cầu kỳ, Chân Tử Đan tập trung vào những pha cận chiến với tốc độ cao, kết hợp quyền cước, vật và các kỹ thuật đối kháng. Trong cuộc trò chuyện với truyền thông Trung Quốc, tài tử từng giải thích rằng điều ông theo đuổi không đơn thuần là “thực chiến”, mà là tạo ra những cảnh hành động có cảm giác chân thật và đủ sức truyền cảm xúc cho khán giả. Với Sát Phá Lang, cuộc đối đầu giữa Chân Tử Đan và Ngô Kinh trở thành một trong những màn đấu đáng nhớ của phim võ thuật Hong Kong, trong khi Flash Point tiếp tục đưa nhiều kỹ thuật MMA vào ngôn ngữ điện ảnh.

Chân Tử Đan ghi dấu với vẻ ngoài mạnh mẽ và phong thái đặc trưng của một ngôi sao võ thuật.

Chính cách làm này cũng giúp Chân Tử Đan trở thành một trong những người góp phần đưa MMA đến gần hơn với khán giả đại chúng tại Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc từng đánh giá tài tử là một trong những diễn viên điện ảnh có ảnh hưởng lớn trong việc đưa các kỹ thuật MMA vào phim hành động, đặc biệt qua Sát Phá Lang, Flash Point và Special ID. Những pha đánh đấm của Chân Tử Đan không chỉ nhằm tạo cảm giác mãn nhãn mà còn trở thành một phần trong cách kể chuyện, khi nhịp độ và mức độ quyết liệt của trận đấu thay đổi theo tâm lý nhân vật.

Nếu phong cách hành động tạo nên “thương hiệu Chân Tử Đan”, thì Diệp Vấn lại là tác phẩm giúp thương hiệu ấy bước lên một nấc thang mới. Trong một cuộc phỏng vấn với The Paper, chính Chân Tử Đan gọi Diệp Vấn là bước ngoặt của cuộc đời mình. Thành công của bộ phim không chỉ giúp tài tử có thêm cơ hội lựa chọn vai diễn mà còn đưa hình tượng võ sư Diệp Vấn trở thành nhân vật tiêu biểu trong sự nghiệp. Trước đó, Chân Tử Đan đã có nhiều năm đóng phim hành động và sở hữu phong cách riêng, nhưng Diệp Vấn giúp công chúng nhìn thấy một khía cạnh khác: một cao thủ có khả năng tiết chế, điềm tĩnh và giàu chiều sâu bên cạnh những màn giao đấu mạnh mẽ.

Điều đáng chú ý là Chân Tử Đan không để thành công của Diệp Vấn trở thành giới hạn cho sự nghiệp. Sau khi hình tượng Diệp Vấn trở nên quá nổi tiếng, tài tử từng thừa nhận lo ngại nhân vật này có thể bó hẹp con đường phía trước. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời Chân Tử Đan cho biết sau Diệp Vấn 4, tài tử muốn quay lại với những nhân vật hiện đại và tiếp tục tìm kiếm một hình tượng mới được khán giả yêu thích. Đây cũng là lý do sự nghiệp của Chân Tử Đan không chỉ gắn với phim cổ trang hay võ thuật truyền thống mà còn liên tục mở rộng sang những dự án hành động hiện đại.

Phong thái mạnh mẽ góp phần tạo nên thương hiệu riêng của Chân Tử Đan.

Một dấu ấn khác giúp Chân Tử Đan khác biệt với nhiều ngôi sao võ thuật cùng thế hệ là khả năng bước ra khỏi thị trường Hoa ngữ. Từ Rogue One: A Star Wars Story đến John Wick: Chapter 4, tài tử dần trở thành gương mặt quen thuộc của điện ảnh quốc tế. Đặc biệt, vai Caine trong John Wick: Chapter 4 cho phép Chân Tử Đan tiếp tục phát huy thế mạnh võ thuật nhưng đồng thời thể hiện khả năng diễn xuất và cá tính nhân vật. Thành công của vai diễn thậm chí mở đường cho dự án ngoại truyện xoay quanh Caine, với Chân Tử Đan tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn và diễn viên.

Nhìn lại hành trình nhiều thập niên, thương hiệu Chân Tử Đan vì thế không được tạo nên bởi một vai diễn hay một màn đấu võ. Đó là kết quả của quá trình liên tục tìm tòi, từ việc đưa MMA và các kỹ thuật đối kháng hiện đại vào phim ảnh, xây dựng hình tượng Diệp Vấn, thử sức với điện ảnh quốc tế cho đến trực tiếp tham gia vào công việc chỉ đạo hành động và đạo diễn. Nếu Lý Tiểu Long để lại di sản về tinh thần võ thuật, Thành Long tạo nên phong cách hành động pha hài đặc trưng còn Lý Liên Kiệt ghi dấu với vẻ đẹp của võ thuật truyền thống, Chân Tử Đan chọn cho mình một con đường khác: biến những trận đấu giàu tốc độ, sức mạnh và cảm giác chân thật thành dấu ấn riêng.

Chân Tử Đan là một trong những ngôi sao võ thuật nổi bật của điện ảnh Hong Kong.

Đó cũng là lý do sau nhiều năm, khi nhắc đến Chân Tử Đan, khán giả không chỉ nhớ đến một ngôi sao võ thuật mà còn nhớ đến một người góp phần thay đổi cách những trận đấu được thể hiện trên màn ảnh. Từ “甄功夫” của điện ảnh Hong Kong đến những vai diễn tại Hollywood, dấu ấn lớn nhất của Chân Tử Đan có lẽ nằm ở khả năng biến võ thuật thành ngôn ngữ điện ảnh mang cá tính riêng, đủ sức vượt qua giới hạn của một thị trường và tiếp tục được khán giả quốc tế đón nhận.