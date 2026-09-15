15 phim Hoa ngữ hay nhất cho mọi gu khán giả

1. My Little Happiness - Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Hình Phi vào vai Chu Dung, cô gái quyết tâm trở thành luật sư, còn Đường Hiểu Thiên thủ vai Ôn Thiếu Khanh, bác sĩ ngoại khoa và cũng là bạn thuở nhỏ của cô. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ cùng mối quan hệ chồng chéo tạo nên chuyện tình hài hước, ngọt ngào.

2. Falling Into Your Smile - Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp

Hứa Khải vào vai Lục Tư Thành, game thủ chuyên nghiệp lạnh lùng, còn Trình Tiêu thủ vai Đồng Dao, cô gái trẻ gia nhập đội eSports. Từ đồng đội, cả hai dần nảy sinh tình cảm, tạo nên chuyện tình ngọt ngào giữa thế giới game đầy cạnh tranh.

3. You Are My Hero - Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh

Mã Tư Thuần vào vai bác sĩ Mi Ka, còn Bạch Kính Đình thủ vai đặc vụ Hình Khắc Lũy. Gặp nhau trong một nhiệm vụ cứu hộ động đất, cả hai dần trở thành những người đồng hành cả trong công việc lẫn tình cảm.

4. Please Feel At Ease Mr. Ling - Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài

Lưu Đặc vào vai Lăng Việt, người thừa kế bị mất trí nhớ, còn Triệu Lộ Tư đảm nhận Cố An Tâm, cô gái bất đắc dĩ chăm sóc anh. Những tình huống dở khóc dở cười giúp mối quan hệ giữa hai người dần chuyển từ xa lạ sang tình yêu.

5. The Sword and the Brocade - Cẩm Tâm Tựa Ngọc

Đàm Tùng Vận vào vai Thập Nhất Nương, người kết hôn với Từ Lệnh Nghi do Chung Hán Lương thủ vai để cứu gia đình. Từ một cuộc hôn nhân không tình yêu, cả hai dần xây dựng lòng tin và trở thành chỗ dựa của nhau.

6. Miss Crow with Mr. Lizard - Quạ Đen Và Thằn Lằn

Nhậm Gia Luân thủ vai Cố Xuyên, người mất niềm tin vào cuộc sống sau tai nạn, còn Hình Phi vào vai Giang Tiểu Ngư. Sự xuất hiện của Tiểu Ngư giúp anh dần tìm lại hy vọng và mong muốn sống một cuộc đời ý nghĩa.

7. The Rebel Princess - Thượng Dương Phú

Chương Tử Di vào vai Vương Huyên, người bị ép kết hôn với tướng quân Tiêu Kỳ do Châu Nhất Vi thủ vai. Từ cuộc hôn nhân không tình yêu, cả hai dần đồng hành và trở thành chỗ dựa của nhau giữa những cuộc chiến quyền lực.

8. The Long Ballad - Trường Ca Hành

Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Lý Trường Ca, cô gái quyết tâm báo thù cho gia đình, còn Ngô Lỗi thủ vai A Sử Na Chuẩn. Từ hai người đứng ở hai phía đối lập, họ dần trở thành đồng minh rồi nảy sinh tình cảm.

9. Sunshine of My Life - Nếu Em Bình An Đó Mới Là Ngày Đẹp Trời

Trương Hàn vào vai Đường Minh Huyên, doanh nhân đặt sự nghiệp lên hàng đầu, còn Từ Lộ thủ vai Đường Phi, cô gái theo đuổi đam mê thiết kế. Cả hai lựa chọn hoàn thành ước mơ trước khi cho tình yêu một cơ hội.

10. Go Go Squid 2: Dt, Appledog’s Time - Cá Mực Hầm Mật 2: Thời Đại Của Appledog

Hồ Nhất Thiên và Lý Nhất Đồng lần lượt thủ vai DT và Appledog. Trong thế giới robot đối kháng, họ vừa cạnh tranh vừa dành cho nhau sự tôn trọng, trước khi mối quan hệ dần phát triển thành tình yêu.

11. Love Unexpected - Tình Yêu Không Ngờ Đến

Phạm Thế Kỳ vào vai Từ Nặc, doanh nhân lạnh lùng gần như mất khả năng cảm nhận cảm xúc, còn Thích Yến Địch thủ vai vệ sĩ Kê Tư Ý. Sự đáng yêu và tận tâm của cô dần khiến trái tim tưởng như đóng băng của anh thay đổi.

12. She is the One - Cả Thế Giới Đều Không Bằng Em

Lý Nặc vào vai Nguyên Nguyệt Nguyệt, cô gái bất đắc dĩ thế chỗ chị gái, còn Bùi Tử Thiêm thủ vai Văn Cẩm Thần. Từ một đám cưới không thành, cả hai bị cuốn vào những hiểu lầm và tình huống trớ trêu trước khi dần nảy sinh tình cảm.

13. Douluo Continent - Đấu La Đại Lục

Tiêu Chiến vào vai Đường Tam, còn Ngô Tuyên Nghi thủ vai Tiểu Vũ. Cả hai cùng bước vào hành trình tu luyện, trải qua nhiều cuộc phiêu lưu và trận chiến để trở thành những Hồn Sư mạnh mẽ.

14. Miss the Dragon - Ngộ Long

Chúc Tự Đan vào vai Lưu Huỳnh, cô hầu gái vô tình cứu một con rắn, thực chất là Long Vương do Vương Hạc Đệ thủ vai. Câu chuyện tình của họ trải dài qua nhiều kiếp, tạo nên màu sắc lãng mạn và huyền huyễn đặc trưng.

15. Word of Honor - Sơn Hà Lệnh

Trương Triết Hạn vào vai Chu Tử Thư, còn Cung Tuấn thủ vai Ôn Khách Hành, hai cao thủ võ lâm có xuất thân và mục đích khác nhau. Từ những người xa lạ, họ trở thành tri kỷ và cùng bước vào hành trình đầy hiểm nguy.