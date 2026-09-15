Nghệ sĩ quốc tế hào hứng đến Việt Nam dự Hanoi Jazztival đầu tiên

Lễ khởi động sẽ diễn ra tại Vườn âm nhạc, Nhà hát Lớn (Hà Nội). Lễ bế mạc tại nhà Bát Giác thuộc khu vực tượng đài Lý Thái Tổ - những biểu tượng của Hà Nội.

Các nghệ sĩ cũng đã có chia sẻ đặc biệt trước khi lên đường sang biểu diễn ở Việt Nam.

Nghệ sĩ David - thủ lĩnh tứ tấu David Carlos Valdez Quartet (Mỹ): Tôi hy vọng mình có thể mang đến cho người nghe một góc nhìn thú vị

Tôi rất vinh dự được tham gia kỳ Hanoi Jazztival đầu tiên. Tôi hy vọng mình có thể mang đến cho người nghe một góc nhìn thú vị. Các nghệ sĩ Việt Nam đang tiếp cận nhạc Jazz từ nhiều hướng. Một số người còn chơi bebop chuẩn mực hơn cả tôi trước đây!

Mối quan tâm của riêng tôi là đi sâu hơn vào khía cạnh "Việt Nam": giai điệu truyền thống, cách nhả chữ, nhạc cụ và ngôn ngữ âm nhạc, rồi đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra khi những yếu tố đó gặp gỡ sự hòa âm và sáng tác Jazz hiện đại. Tôi hy vọng liên hoan đầu tiên này sẽ khuyến khích thêm nhiều thử nghiệm theo hướng đi đó.

Nghệ sĩ David - thủ lĩnh tứ tấu David Carlos Valdez Quartet (Mỹ)

Tôi từng biểu diễn tại các lễ hội ở châu Âu, Mỹ, Mexico và Nhật Bản, và Việt Nam có một đóng góp thực sự khác biệt. Nhạc Jazz ở đây đã va chạm với một dải ảnh hưởng âm nhạc rộng lớn đến bất ngờ - âm nhạc truyền thống Việt Nam, bolero, nhạc giao hưởng, smooth jazz, Jazz Mỹ và các phong cách quốc tế khác.

Mối quan tâm đặc biệt của tôi là hòa âm. Tôi đã lấy các giai điệu truyền thống Việt Nam và đặt chúng vào không gian hòa âm Jazz hiện đại hơn. Tôi tiếp cận âm nhạc Việt Nam dưới góc độ của một người phối khí và sáng tác: tôi nghe thấy những khả năng dành cho các dàn nhạc thính phòng và sau cùng là cả dàn nhạc giao hưởng.

Chúng tôi cũng sẽ chơi bài "The Girl from Ipanema" có lẽ là một trong những bản Jazz tiêu chuẩn được diễn lại nhiều nhất lịch sử. Bạn có thể lấy một giai điệu cực kỳ quen thuộc, thay đổi hoàn toàn cấu trúc hòa âm bên dưới, và đột nhiên lắng nghe giai điệu đó theo một cách hoàn toàn mới. Đó cũng là một phần những gì tôi muốn khám phá với âm nhạc Việt Nam.

Nhóm JSFA: Hanoi Jazztival là nơi khám phá âm điệu và bản sắc đa dạng của Jazz châu Á

Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam và đang rất hồi hộp, háo hức. Chúng tôi rất tò mò về đời sống Jazz tại đây và rất muốn gặp gỡ, kết nối với các nghệ sĩ bản địa, mong chờ được trải nghiệm nét kiến trúc kết hợp Á - Âu tuyệt đẹp của Hà Nội và dĩ nhiên là thưởng thức ẩm thực Việt Nam nữa! Thực ra chúng tôi cực kỳ thích món ăn Việt Nam nên những thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là phở và bún chả!

Nhóm JSFA

Nhạc Jazz có biên độ rất rộng với vô vàn khả năng, chân thành hy vọng lễ hội này sẽ mang đến cơ hội cho nhiều người ở Việt Nam khám phá ra sức hút của Jazz. Mong rằng kỳ đầu tiên sẽ thành công rực rỡ và tiếp tục lớn mạnh trong những năm tới. Và tất nhiên, chúng tôi rất muốn quay lại đây với các dự án âm nhạc khác trong tương lai.

Chúng tôi nghĩ một điều quan trọng là hãy tận dụng tối đa vẻ đẹp và nét đặc trưng độc đáo của Hà Nội bằng cách tổ chức lễ hội trong những không gian phản ánh được tâm hồn thành phố. Chúng tôi cũng rất mong thấy có thêm nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ Jazz châu Á biểu diễn và chia sẻ âm nhạc của họ. Jazz không có một công thức hay đáp án duy nhất nào, nó có thể tự phát triển màu sắc riêng ở mỗi vùng đất. Vì vậy, hy vọng Hanoi Jazztival có thể trở thành nơi khán giả khám phá những âm điệu và bản sắc đa dạng của Jazz châu Á.

Âm nhạc của chúng tôi có sự năng động, dễ tiếp cận, có thể cuốn hút những người mới nghe Jazz nhưng vẫn giữ được những yếu tố khiến các tín đồ Jazz lâu năm yêu thích. Đối với chúng tôi, Jazz là một hình thức nghệ thuật có thể gắn kết môi trường sống, lịch sử, văn hóa và trải nghiệm cá nhân của nghệ sĩ. Do đó, nếu các nghệ sĩ Việt Nam phát triển dòng nhạc Jazz của riêng mình, chúng tôi tin rằng truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam sẽ tự nhiên trở thành một phần trong âm nhạc của họ, ngay cả khi không cố tình tạo ra một sự "pha trộn" (fusion).

Nghệ sĩ Senri: Tôi hy vọng lễ hội này sẽ tạo ra sự bùng nổ lớn cho nhạc Jazz

Đây sẽ là lần thứ hai tôi đến Việt Nam. Đã 4 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi tới đây. Điều tôi mong chờ nhất là được gặp lại mọi người ở Hà Nội. Và tất nhiên, tôi cũng muốn thưởng thức một số món ăn địa phương của Việt Nam.

Tôi rất thích ăn món ăn bản địa nên điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phở. Tôi nhớ tới món súp có cà chua và hoa chuối. Tôi quên mất tên rồi nên nếu ai biết nói cho tôi biết với nhé.

Tôi luôn suy nghĩ về cộng đồng Jazz và Fusion trên khắp thế giới với hy vọng nó ngày càng lớn mạnh hơn. Vì vậy, lễ hội này chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho những người yêu nhạc Jazz trên toàn thế giới và tạo nên một làn sóng lớn cho dòng nhạc này!

Tôi hy vọng lễ hội này sẽ tạo ra sự bùng nổ lớn cho nhạc Jazz từ đây lan tỏa ra thị trường âm nhạc châu Á. Đồng thời, tôi nghĩ đây cũng là cơ hội tuyệt vời cho việc giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tôi sẽ mang đến những thành viên tuyệt vời từ Nhật Bản. Họ đều thuộc các ban nhạc fusion nổi tiếng của Nhật: Shingo Tanaka chơi bass từ nhóm "T-SQUARE", Jun Abe chơi keyboards từ nhóm "CASIOPEA" và Takashi Masuzaki chơi guitar từ nhóm "DIMENSION". Tôi rất hào hứng khi được chơi các bài hát của mình cùng họ và hy vọng sẽ tận hưởng sự kết hợp này! Hiện tại tôi vẫn chưa biết nhiều về các yếu tố âm nhạc Việt Nam nên tôi muốn học hỏi và cảm nhận thêm tại lễ hội lần này. Tôi rất mong chờ được xem và thưởng thức phần trình diễn của các ban nhạc địa phương tham gia lễ hội.

Bên cạnh ba đêm diễn chính cùng các chương trình biểu diễn như “Woman in Jazz” và “Jazz & Di sản”, khán giả yêu Jazz còn có cơ hội trải nghiệm chuỗi hoạt động đa dạng trong khuôn khổ Liên hoan: triển lãm “Jazz & Phố”, workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống” & Jam Jazz Session và tọa đàm quốc tế “Hà Nội và Jazz”. Không gian Jazz tiếp tục được mở rộng với “Night Jam Jazz at Club” tại các Jazz Club và “Jazz đường phố” tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, đưa Jazz đến gần hơn với công chúng qua nhiều không gian và hình thức trải nghiệm khác nhau.