AI giải mã bức thư mật thời Napoleon chỉ trong 6 giờ

Đây là lần đầu tiên nội dung tài liệu này được giải mã hoàn chỉnh sau hơn 2 thế kỷ. Bức thư không phải do Napoleon trực tiếp viết mà được soạn tại sở chỉ huy của Eugène de Beauharnais, Phó Vương Italia, theo chỉ thị của Napoleon và gửi tới tướng Pháp Auguste de Marmont.

Bức thư mật thời Napoleon được AI giải mã sau hơn 200 năm

Giải mã 175 ký hiệu viết tay

Carter Church, kỹ sư tại công ty an ninh mạng SentinelOne, cho biết mô hình GPT-6 Astra của OpenAI đã giải mã bức thư mật được gửi cho tướng Marmont vào năm 1809.

Theo ông Church, AI chỉ mất khoảng 6 giờ để xử lý hình ảnh, nhận dạng các ký hiệu và giải mã toàn bộ nội dung tài liệu.

“Astra chia tấm bản gốc có kích thước 1.202 x 1.836 pixel thành các hàng, đọc các ký hiệu, xác định trong số 175 ký hiệu viết tay những ký hiệu nào thực chất là cùng một dấu được viết theo những cách khác nhau, rồi mới bắt đầu giải mã”, Church viết.

Trong nhiều thập kỷ, một số nhà nghiên cứu từng tìm cách khôi phục nội dung bức thư nhưng chưa công bố được bản giải mã hoàn chỉnh.

Theo ông Church, Astra thực hiện toàn bộ quy trình, từ chép lại nội dung hình ảnh, phân tích hệ thống mật mã thay thế đồng âm, viết mã máy tính đến đối chiếu với các tư liệu lịch sử liên quan.

Kết quả giải mã cho thấy bức thư chứa thông tin về vị trí của các lực lượng Bavaria, Ba Lan và Pháp.

Bức thư giữa lúc châu Âu bên bờ chiến tranh

Năm 1809, căng thẳng tại châu Âu gia tăng khi Áo chuẩn bị đối đầu với Pháp. Trong khi đó, một phần lớn quân đội Pháp vẫn bị giữ chân tại Tây Ban Nha.

Marmont, khi ấy đang chỉ huy lực lượng Pháp tại Dalmatia, đứng trước nguy cơ bị cô lập nếu quân Áo mở cuộc tấn công.

Ngày 16.3, Napoleon yêu cầu Eugène thông báo cho Marmont vị trí của các lực lượng chính của Pháp và đồng minh. Thông điệp được yêu cầu phải “viết bằng mật mã” và do một sĩ quan đáng tin cậy chuyển tới.

Nội dung sau khi được giải mã cho biết: “Quân Nga đang tiến quân chống lại Áo, và hôm nay quân đội Friuli có 80.000 người”.

Bức thư tiếp tục: “Cộng thêm lực lượng Dalmatia, chưa tính quân dự bị đang được tổ chức ở khắp các khu vực phía sau, ông sẽ thấy rằng Áo sẽ lập tức bị tấn công từ mọi phía.

“Vì vậy, nước này đang nhanh chóng tiến tới chỗ diệt vong. Khi nhận được lệnh hành quân, ông không được để một vài đội quân hoặc một đám đông hỗn tạp khiến mình sợ hãi”.

Dựa trên quân số, chức vụ của các sĩ quan và vị trí của những đơn vị được nhắc đến trong bức thư, ông Church xác định lại thời điểm tài liệu được viết vào cuối tháng 3.1809, khoảng 2 tuần trước khi quân Áo phát động cuộc tấn công.

Ngày 18.9, ông Church công bố toàn bộ hồ sơ nghiên cứu, trong đó có bản chép lại nội dung bức thư, bảng mã và các đoạn mã máy tính. Những tài liệu này cho phép các nhà nghiên cứu khác kiểm tra và tái hiện quá trình giải mã.