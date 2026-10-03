Xử phạt ICD Tân Cảng Long Bình

Theo thông tin vừa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước công bố, ngày 22/6/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 570/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình.

Theo quyết định, ICD Tân Cảng - Long Bình bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định. Các tài liệu chưa được công bố gồm một số nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành trong các năm 2023, 2024, 2025 và 2026, liên quan đến hoạt động của hội đồng quản trị, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan.

Doanh nghiệp này cũng bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ. Cụ thể, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 2025 và 6 tháng đầu năm 2025, 2026 chưa trình bày đầy đủ một số nội dung theo quy định.

Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin.

Trong đó, báo cáo quản trị năm 2024 chưa ghi nhận một nghị quyết về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan. Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025, 2026 và năm 2025 chưa trình bày thông tin về AMERICA LLC, cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Ngoài ra, báo cáo quản trị năm 2024 và 2025 chưa ghi nhận đầy đủ một số giao dịch và giá trị giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng.

Tổng số tiền phạt với ICD Tân Cảng - Long Bình là 157,5 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

ICD Tân Cảng - Long Bình được thành lập năm 2007, hoạt động tại phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai và là thành viên của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ kho vận và logistics.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2026 đã được soát xét cho thấy doanh thu thuần của công ty đạt 321,16 tỷ đồng, tăng 34,56% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 62,03 tỷ đồng, tăng 12,61%, tương ứng tăng 6,94 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, kết quả này có sự đóng góp từ hoạt động khai thác hai nhà kho số 26, 27, mở rộng dịch vụ logistics và dịch vụ giá trị gia tăng, phát triển khách hàng mới, gia tăng sản lượng và tỷ lệ sử dụng kho.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế đạt 67,14 tỷ đồng, tăng 15,42% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 8,97 tỷ đồng.