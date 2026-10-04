Nhựa Sinh thái Việt Nam đưa gần 30 triệu cổ phiếu ECO lên HOSE

Gần 30 triệu cổ phiếu ECO chính thức giao dịch trên HOSE. (Ảnh: Thời báo Tài chính Việt Nam)

HOSE vừa tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam và đưa cổ phiếu ECO vào giao dịch chính thức. Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá của số cổ phiếu này gần 300 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng. Sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa và thương mại hạt nhựa, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên gần 300 tỷ đồng.

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất, năm 2024, ECO ghi nhận doanh thu thuần 454,052 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 14,106 tỷ đồng. Năm 2025, doanh thu thuần đạt 467,3 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 13,2 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của ECO đạt 178,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 12,5 tỷ đồng.

Tại lễ trao quyết định niêm yết, đại diện lãnh đạo HOSE chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ECO. HOSE cho biết sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của công ty niêm yết, trong đó có công bố thông tin và cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán.