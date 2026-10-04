17/34 địa phương đạt tăng trưởng GRDP quý 3/2026 ở mức hai con số

Tốc độ tăng GRDP 9 tháng năm 2026 của các địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, kinh tế quý 3/2026 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực của nhiều địa phương. Nếu như 6 tháng đầu năm chỉ có 9 tỉnh, thành chạm mốc tăng trưởng trên 10%, thì bước sang quý 3/2026, con số này đã tăng lên 17/34 địa phương (chiếm 50%).

Dẫn đầu là Quảng Ninh (15,04%), Thái Nguyên (13,96%), Bắc Ninh (13,83%), Hải Phòng (13,09%). Theo sau là Hưng Yên (12,01%), Hà Tĩnh (11,84%), Đà Nẵng (11,83%), Điện Biên (11,67%), Khánh Hòa (10,66%), Lào Cai (10,58%), Ninh Bình (10,54%), Thanh Hóa (10,49%), An Giang (10,28%), Tây Ninh (10,24%), Đồng Nai (10,21%), Nghệ An (10,11%) và Hà Nội (10,02%).

Tính chung từ đầu năm, có 12 địa phương đạt mức tăng trưởng trên 10%, gồm: Quảng Ninh (12,54%), Hà Tĩnh (12,36%), Hải Phòng (12,08%), Bắc Ninh (11,81%), Ninh Bình (11,31%), Thái Nguyên (11,24%), Hưng Yên (11,22%), Khánh Hòa (11,21%), Đà Nẵng (10,31%), Tây Ninh (10,30%), Phú Thọ (10,01%) và Đồng Nai (10,01%).

Đặc biệt, đà tăng trưởng mạnh mẽ này đã giúp 06 địa phương gồm Ninh Bình, Tây Ninh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Thái Nguyên sớm vượt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 180/NQ-CP của Chính phủ.

Đáng chú ý, 5 thành phố trực thuộc Trung ương cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, 3 trung tâm lớn lọt nhóm “hai con số” trong quý 3 gồm: Hải Phòng (tăng 13,09%), Đà Nẵng (tăng 11,83%) và Hà Nội (tăng 10,02%). Hai thành phố còn lại cũng bám đuổi sát sao với sự cải thiện rõ rệt: TP. Hồ Chí Minh đạt mức tăng 9,86% (nhờ đòn bẩy từ dự án nhà ở xã hội và Khu đô thị lấn biển Cần Giờ) và TP. Cần Thơ tăng 9,29% (nhờ đẩy nhanh các siêu dự án hạ tầng giao thông, năng lượng).

Để kiến tạo nên mức tăng trưởng hai con số tại hàng loạt địa phương, đóng góp chính đến từ khu vực Công nghiệp - Xây dựng và Dịch vụ.

Trong quý 3/2026, có đến 30/34 tỉnh đạt mức tăng trên 10% ở khu vực Công nghiệp và Xây dựng. Đáng chú ý, tại An Giang, mức tăng lên tới 26,27%, theo sau là Thái Nguyên (20,34%) và Quảng Ninh (18,51%). Kết quả này có được nhờ năng lực sản xuất mới từ các nhà máy điện tử, thiết bị, sự bùng nổ của xu hướng xe điện và nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Cùng với đó, khu vực Dịch vụ cũng ghi nhận 11 tỉnh tăng trên 10% trong quý 3/2026, tiêu biểu như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng,... nhờ hưởng lợi lớn từ các lễ hội quốc tế và sự phục hồi của sức mua nội địa.

Trong khi đó, khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục đóng vai trò là bệ đỡ duy trì sự ổn định chung với mức tăng đều đặn từ 2% - 5%. Mặc dù vậy, sự phụ thuộc quá lớn vào khu vực nông nghiệp cũng bộc lộ hạn chế.

Tính chung 9 tháng, vẫn còn 6 địa phương có tốc độ tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng, dưới 8% (Cần Thơ, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Sơn La). Việc quy mô thị trường dịch vụ còn mỏng, dễ bị tổn thương bởi thời tiết và thiếu vắng các dự án công nghiệp quy mô lớn để tạo đột phá là bài toán mà nhóm địa phương này cần tập trung giải quyết để có thể bắt kịp đà bứt tốc chung của cả nước.