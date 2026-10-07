Đồng chí Đặng Ngọc Hậu chủ trì cuộc làm việc về Đề xuất giải pháp hỗ trợ thôn, bản thực hiện thủ tục hành chính và “Bình dân học vụ số”.

Tại cuộc làm việc, đại diện Công an tỉnh trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh năm 2026. Cuộc thi dự kiến được tổ chức tại 14 điểm thí điểm thuộc phường Chiềng Cơi và xã Chiềng Mung, nhằm tạo phong trào học tập, ứng dụng kỹ năng số trong cán bộ và nhân dân; tập trung vào phương châm “cầm tay chỉ việc”, “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra”. Nội dung trọng tâm gồm hướng dẫn sử dụng VNeID và các tiện ích của Đề án 06; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ nông sản trên môi trường số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Lãnh đạo xã Chiềng Mung và phường Chiềng Cơi báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số, xây dựng các điểm phục vụ hành chính và sinh hoạt cộng đồng số, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Đặc biệt là xã Chiềng Mung và phường Chiềng Cơi được lựa chọn thí điểm triển khai mô hình “Trạm dịch vụ công số”, đến nay đã khảo sát nhu cầu tại từng bản, tổ dân phố; lựa chọn vị trí lắp đặt kiosk phù hợp. Các kiosk hành chính công thông minh bước đầu được đưa vào sử dụng, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính theo phương thức tự phục vụ, từ tra cứu thông tin, xác thực danh tính bằng căn cước công dân, quét và nhận diện giấy tờ, kê khai biểu mẫu đến nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND Đặng Ngọc Hậu kết luận cuộc làm việc

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu yêu cầu rà soát nhu cầu thiết bị, nhân lực, bảo đảm các điểm thí điểm hoạt động thiết thực, hiệu quả. Việc triển khai phải lấy người dân làm trung tâm, hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, tập trung kỹ năng có thể áp dụng ngay. Đồng chí giao các đơn vị hoàn thiện kế hoạch cuộc thi, xây dựng nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tế; đánh giá hiệu quả, lựa chọn mô hình, cách làm phù hợp để nghiên cứu nhân rộng toàn tỉnh.